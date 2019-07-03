«Иртыш» расстался с Каньясом и еще четырьмя футболистами
Павлодарский «Иртыш» расстался с тремя легионерами — Рохером Каньясом, Каспарсом Дуброй и Миланом Миросавлевым, сообщает официальный сайт клуба.
Павлодарский «Иртыш» расстался с тремя легионерами — Рохером Каньясом, Каспарсом Дуброй и Миланом Миросавлевым, сообщает официальный сайт клуба.
Контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию. Все три футболиста пополнили «Иртыш» в
29-летний колумбийский полузащитник Каньяс в текущем сезоне
На счету 28-летнего латвийского защитника Дубра 12 матчей за павлодарский клуб.
А 24-летний сербский нападающий Миросавлев провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.
Также «Иртыш» покинули полузащитник Павел Шабалин и голкипер Антон Цирин. Контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию.