Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
23Сборная России на ЧМ-2018
12:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» расстался с Каньясом и еще четырьмя футболистами

Павлодарский «Иртыш» расстался с тремя легионерами — Рохером Каньясом, Каспарсом Дуброй и Миланом Миросавлевым, сообщает официальный сайт клуба.

Наверх

Контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию. Все три футболиста пополнили «Иртыш» в январе-феврале этого года.

Читайте также
Казахстанский клуб не смог вернуть легионера из-за нового правила

29-летний колумбийский полузащитник Каньяс в текущем сезоне премьер-лиги сыграл 15 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

На счету 28-летнего латвийского защитника Дубра 12 матчей за павлодарский клуб.

А 24-летний сербский нападающий Миросавлев провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Также «Иртыш» покинули полузащитник Павел Шабалин и голкипер Антон Цирин. Контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Луценко вырос, а Фульсанг рвет и мечет". Шефер - об итогах Спартакиады и перспективах "Астаны" на "Тур де Франс"
Месси снова не у дел. Бразилия — в финале Кубка Америки
Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»
«Тоттенхэм» не покупал 1,5 года. Сколько потратили конкуренты
ВАДА подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга
Шарапова описала свою мечту
Месси раскритиковал работу арбитра после поражения
Муту: У Ибрагимовича был ночной кошмар из-за Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь