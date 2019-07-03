Исламбек Куат задумался об уходе из «Кайрата» и начал переговоры с клубами РПЛ

По информации источника, 26-летний полузащитник ведет переговоры с двумя клубами из второй восьмерки турнирной таблицы РПЛ. Другие детали не уточняются.

Ранее агент Куата — Кен Ван Дейк сообщал об интересе к его клиенту со стороны европейских клубов. Специалист не исключил, что казахстанец может перебраться с Бельгию вслед за своим бывшим одноклубником Яном Вороговским, подписавшим недавно контракт с местным клубом «Беерсхот».

За «Кайрат» Куат выступает с 2014 года. Всего за алматинский клуб в премьер-лиге провел 120 матчей и забил семь мячей. Также он играл за «Актобе» (15 матчей, один гол) и «Астану» (19 матчей, два гола).

В текущем сезоне КПЛ хавбек сыграл 14 матчей, отдал одну голевую передачу и получил восемь желтых карточек.