Исламбек Куат задумался об уходе из «Кайрата» и начал переговоры с клубами РПЛ
Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат ведет переговоры с клубами российской
Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат ведет переговоры с клубами российской
По информации источника, 26-летний полузащитник ведет переговоры с двумя клубами из второй восьмерки турнирной таблицы РПЛ. Другие детали не уточняются.
Ранее агент Куата — Кен Ван Дейк сообщал об интересе к его клиенту со стороны европейских клубов. Специалист не исключил, что казахстанец может перебраться с Бельгию вслед за своим бывшим одноклубником Яном Вороговским, подписавшим недавно контракт с местным клубом «Беерсхот».
За «Кайрат» Куат выступает с 2014 года. Всего за алматинский клуб в
В текущем сезоне КПЛ хавбек сыграл 14 матчей, отдал одну голевую передачу и получил восемь желтых карточек.
Исламбек Куат является действующим игроком сборной Казахстана. Дебют полузащитника пришелся на 3 сентября 2015 года в матче квалификации Евро-2016 против Чехии (1:2). Всего за национальную команду страны сыграл 27 матчей и забил четыре гола.