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12:05 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат задумался об уходе из «Кайрата» и начал переговоры с клубами РПЛ

Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат ведет переговоры с клубами российской премьер-лиги и может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает KazFootball.kz.

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По информации источника, 26-летний полузащитник ведет переговоры с двумя клубами из второй восьмерки турнирной таблицы РПЛ. Другие детали не уточняются.

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Ранее агент Куата — Кен Ван Дейк сообщал об интересе к его клиенту со стороны европейских клубов. Специалист не исключил, что казахстанец может перебраться с Бельгию вслед за своим бывшим одноклубником Яном Вороговским, подписавшим недавно контракт с местным клубом «Беерсхот».

За «Кайрат» Куат выступает с 2014 года. Всего за алматинский клуб в премьер-лиге провел 120 матчей и забил семь мячей. Также он играл за «Актобе» (15 матчей, один гол) и «Астану» (19 матчей, два гола).

В текущем сезоне КПЛ хавбек сыграл 14 матчей, отдал одну голевую передачу и получил восемь желтых карточек.

Исламбек Куат является действующим игроком сборной Казахстана. Дебют полузащитника пришелся на 3 сентября 2015 года в матче квалификации Евро-2016 против Чехии (1:2). Всего за национальную команду страны сыграл 27 матчей и забил четыре гола.

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