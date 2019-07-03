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09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Описан ночной кошмар Ибрагимовича из-за Роналду

Румынский футболист Адриан Муту, игравший вместе со Златаном Ибрагимовичем в туринском «Ювентусе», вспомнил о ночном кошмаре шведа из-за португальца Криштиану Роналду. Историю он изложил в Instagram.

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Источник: AFP 2019

По словам Муту, он ночевал в одной комнате с Ибрагимовичем перед матчами «Ювентуса». Однажды форвард проснулся посреди ночи и сказал соседу: «Адри, мне приснился кошмар. Роналду был лучше меня!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Муту пришлось успокаивать шведа и доказывать, что он на самом деле является лучшим футболистом мира. Только после этого Ибрагимович снова заснул.

Шведский нападающий в настоящее время выступает за «Лос-Анджелес Гэлэкси». Помимо «Ювентуса», он также играл за «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Роналду же, выступающий за «Ювентус», является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

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