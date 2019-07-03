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13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ на следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается переходить в другую команду в летнее трансферное окно.

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Источник: Reuters

Нападающий в «твиттере» сообщил, что предстоящий сезон проведёт в составе французского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов принять предложение о трансфере форварда сборной Франции, если оно составит не менее € 230−250 млн. Была информация об интересе у футболисту со стороны мадридского «Реала».

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Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

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