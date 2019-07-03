Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ на следующий сезон

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов принять предложение о трансфере форварда сборной Франции, если оно составит не менее € 230−250 млн. Была информация об интересе у футболисту со стороны мадридского «Реала».

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.