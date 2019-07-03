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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

ФИФА запретила «Актобе» совершать трансферы

Из офиса Международной федерации футбола (ФИФА) в адрес Казахстанской федерации футбола пришло письмо, в котором говорится о запрете на регистрацию новых игроков ФК «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.

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«Ссылаясь на вышеуказанное, мы подтверждаем получение вашей корреспонденции от 27 июня 2019 года, в отношении вышеуказанного дела, содержание которой мы отметили должным образом. Мы отмечаем, что ваш запрос связан с решением Палаты по разрешению споров FIFA (ПРС), принятым 24 августа 2018 года, согласно которому на ваш аффилированный клуб ФК «Актобе» был наложен запрет на регистрацию новых игроков на 2 (два) последовательных периода регистрации, начиная с 11 января 2019 года. В связи с этим, ваша Федерация также объясняет, что ФК «Актобе» «полностью оплатил задолженность игроку Муарем Муарем 27 февраля 2019 года», и любезно просит ФИФА разъяснить, «применяется ли запрет на регистрацию игроков на второй период с 26 июня по 24 июля 2019 года».

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В этом отношении, согласно вышеуказанному решению, о котором стороны были уведомлены 1 ноября 2018 года, мы информируем, что регистрация новых игроков для вашего аффилированного клуба будет возможно только с начала следующего регистрационного периода, установленного вашей федерацией, который следует после полного исполнения спортивной санкции (ст. 17, часть 4 Регламента по статусу и переходам игроков), то есть, с 11 января 2020 года, что является первым периодом регистрации сезона 2020. Следовательно, регистрационный запрет применяется на продолжающийся в данный момент второй период сезона 2019. Спасибо за ваше внимание к вышеуказанному, а также за информирование вашего аффилированного клуба ФК «Актобе», соответственно", — говорится в заявлении.

По ходу сезона с «Актобе» также сняли 12 очков. Такое решение принял дисциплинарный комитет ФИФА из-за задолженности клуба перед бывшими игроками.

После 16 туров «Актобе» с пассивом «-1» балл идет на последнем месте в турнирной таблице КПЛ.

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