Защитник сборной Казахстана прокомментировал возможное возращение в «Астану»

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В интервью корреспонденту Vesti.kz защитник прокомментировал, где он продолжит карьеру и с чем связан игровой спад столичного клуба.

— Сергей, по нашей информации «Астана» хочет вас вернуть из аренды, вы готовы к этому шагу?

— Никто из руководства «Астаны» со мной не общался. Если это произойдет, то вопрос будет решаться между клубами. Хочу, чтобы переговоры велись совместно и не было никаких обид.

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— Комфортно ли вам в «Ордабасы»?

— Да, очень комфортно. Здесь сильный коллектив, квалифицированный тренерский штаб, есть все условия.

— Почему в этом году «Астана» не столь убедительна, как прежде?

— Сложный вопрос, наверное, это связано с переменами в руководстве и во всех сферах клуба. Перемены влияют либо отрицательно, либо положительно. Но индивидуально у «Астаны» очень сильные игроки, а как команда — не знаю.

— В чем они стали слабее, «Ордабасы» ведь обыграл «Астану» совсем недавно?

— Надо сказать, что «Ордабасы» сильная, амбициозная команда, которая также претендует на медали. Что касается «Астаны», независимо от того, как они идут в чемпионате Казахстана, это единственный клуб, который представляет страну в Лиге чемпионов, и я надеюсь, что они попадут в групповой этап. Потенциал нынешнего состава позволяет решать такие задачи.

Напомним, что Сергей Малый перешел в «Ордабасы» на правах аренды в зимнее межсезонье, за это время он провел 13 матчей в чемпионате Казахстана. Отметим, что «Астана» также может прервать аренду Алексея Щеткина и вернуть его в команду.