Игрок «Реала» отказался пройти тест на алкоголь и остался без прав

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По информации источника, полицейские остановили машину, за рулем которой был игрок, в Рио-де-Жанейро.

Они заподозрили Марсело в вождении в нетрезвом виде и попросили его пройти тест на содержание алкоголя в организме, однако тот отказался и решил оплатить штраф в размере 675 евро. Также бразилец был на год лишен права водить автомобиль на территории страны.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. Он по четыре раза выигрывал национальный чемпионат и Лигу чемпионов. Бразильца пять раз включали в символическую сборную мира.