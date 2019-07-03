Бесконечная селекция. «Иртыш» распустил целый состав за полгода

Антон Цирин, вратарь, 31 год

Сыграл 12 матчей в чемпионате страны, пропустив 16 мячей. Несколько раз вместо Цирина играл Никита Калмыков. «Иртыш» на днях подписал Андрея Пасеченко, поэтому было очевидно, что кто-то из вратарей покинет клуб.

Станислав Лунин, правый защитник, 26 лет

Экс-игрок «Кайрата» начал сезон в основе, но потом перестал попадать в заявку. Тренер «Иртыша» Сергей Климов говорил, что у игрока проблемы со здоровьем, сам футболист категорически опроверг эту информацию. На данный момент Лунин свободный агент.

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Каспар Дубра, центральный защитник, 28 лет

Игрок сборной Латвии приходил с хорошим бэкграундом, но довольно сложно проявить себя защитнику в столь кризисных и постоянно меняющихся обстоятельствах. Заменить латвийца «Иртыш» решил возвращением сербского защитника Милоша Стаменковича.

Бауыржан Танибергенов, защитник, 24 года

Скорее всего, экс-защитника приобретали для ротации, ведь сыграл он всего три матча в премьер-лиге, к слову, все три игры закончились поражением павлодарцев.

Аслан Дарабаев, центральный полузащитник, 30 лет

Изначально возвращение игрока в Павлодар к знакомому тренеру Димитару Димитрову выглядело позитивным и правильным шагом. Но как известно, клуб быстро расстался как с футболистом, так и с тренером, негатива в каждой из историй было предостаточно. Дарабаев при этом уже нашел себе новый клуб.

Ойбек Балтабаев, центральный полузащитник, 25 лет

Очередной странный трансфер «Иртыша». Экс-полузащитника «Кайрата» практически не использовали в первом круге, после чего Балтабаев вернулся в знакомый ему «Алтай».

Павел Шабалин, правый полузащитник, 30 лет

Воспитанник павлодарского клуба провел всего 111 минут на поле в этом сезоне. Видимо, новому тренерскому штабу Шабалин был не нужен.

Рохер Каньяс, центральный полузащитник, 29 лет

Колумбиец отыграл почти все матчи в основе и даже забил три мяча, но общий уровень игры хавбека по сравнению с его карьерой в Караганде или Астане явно разнился. Однако есть проблема — в центре полузащиты у «Иртыша» почти не осталось вариантов. Каньяс тем временем может вернуться на родину в один из ведущих клубов Колумбии.

Момоду Сисей, нападающий, 30 лет

Было наивно ожидать чуда от Сисея, поскольку нападающий давно далек от формы, которую демонстрировал в «Кайрате». Статистика в «Иртыше» ярко об этом говорит — девять матчей, ни одного результативного действия.

Милан Миросавлев, нападающий, 24 года

С нападением у «Иртыша» очевидные проблемы, Миросавлев лишь подтверждал этот тезис. Его короткая командировка в Казахстан завершилась бесславно. Но павлодарский клуб продолжает эксперименты с сербскими форвардами, на замену Милану уже прибыл экс-игрок «Партизана» Деян Георгиевич.