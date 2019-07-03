Бесконечная селекция. «Иртыш» распустил целый состав за полгода
Сегодня, 3 июля, павлодарский «Иртыш» официально объявил о прекращении сотрудничества с пятью игроками, включая таких легионеров, как Рохер Каньяс и Каспар Дубра. Ранее клуб покинули
Сегодня, 3 июля, павлодарский «Иртыш» официально объявил о прекращении сотрудничества с пятью игроками, включая таких легионеров, как Рохер Каньяс и Каспар Дубра. Ранее клуб покинули
Антон Цирин, вратарь, 31 год
Сыграл 12 матчей в чемпионате страны, пропустив 16 мячей. Несколько раз вместо Цирина играл Никита Калмыков. «Иртыш» на днях подписал Андрея Пасеченко, поэтому было очевидно, что
Станислав Лунин, правый защитник, 26 лет
Каспар Дубра, центральный защитник, 28 лет
Игрок сборной Латвии приходил с хорошим бэкграундом, но довольно сложно проявить себя защитнику в столь кризисных и постоянно меняющихся обстоятельствах. Заменить латвийца «Иртыш» решил возвращением сербского защитника Милоша Стаменковича.
Бауыржан Танибергенов, защитник, 24 года
Скорее всего,
Аслан Дарабаев, центральный полузащитник, 30 лет
Изначально возвращение игрока в Павлодар к знакомому тренеру Димитару Димитрову выглядело позитивным и правильным шагом. Но как известно, клуб быстро расстался как с футболистом, так и с тренером, негатива в каждой из историй было предостаточно. Дарабаев при этом уже нашел себе новый клуб.
Ойбек Балтабаев, центральный полузащитник, 25 лет
Очередной странный трансфер «Иртыша».
Павел Шабалин, правый полузащитник, 30 лет
Воспитанник павлодарского клуба провел всего 111 минут на поле в этом сезоне. Видимо, новому тренерскому штабу Шабалин был не нужен.
Рохер Каньяс, центральный полузащитник, 29 лет
Колумбиец отыграл почти все матчи в основе и даже забил три мяча, но общий уровень игры хавбека по сравнению с его карьерой в Караганде или Астане явно разнился. Однако есть проблема — в центре полузащиты у «Иртыша» почти не осталось вариантов. Каньяс тем временем может вернуться на родину в один из ведущих клубов Колумбии.
Момоду Сисей, нападающий, 30 лет
Было наивно ожидать чуда от Сисея, поскольку нападающий давно далек от формы, которую демонстрировал в «Кайрате». Статистика в «Иртыше» ярко об этом говорит — девять матчей, ни одного результативного действия.
Милан Миросавлев, нападающий, 24 года
С нападением у «Иртыша» очевидные проблемы, Миросавлев лишь подтверждал этот тезис. Его короткая командировка в Казахстан завершилась бесславно. Но павлодарский клуб продолжает эксперименты с сербскими форвардами, на замену Милану уже прибыл
Алибек Кабенов