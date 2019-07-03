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15:01 (мск), источник: Vesti.kz

Букмекерская компания вслед за «Тоттенхэмом» и «Зенитом» начала сотрудничество с лидером КПЛ-2019

Букмекерская компания 1xBet стала премиум-спонсором казахстанского футбольного клуба «Тобол».

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Соглашение рассчитано на год и, возможно, именно при поддержке бренда с мировым именем «Тобол» сумеет добиться лучшего результата за последнее десятилетие.

В свою очередь представители 1xBet уверены в том, что сотрудничество бренда с популярным клубом будет способствовать развитию спорта в стране. В компании уверены, что партнерство с «Тоболом» станет еще одним шагом эволюции культуры беттинга в Казахстане.

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Стороны уже запланировали ряд различных офлайн и онлайн активностей, а также акций, которые будут проводиться и между матчами, и прямо во время игр «Тобола». Уже в ближайшее время болельщики команды смогут не только поддержать ее, но и получить уникальные возможности заработать на этом.

1xBet — компания, которая уже много лет поддерживает развитие спорта, в особенности в столь крупной стране, как Казахстан. Букмекер выступил генеральным спонсором чемпионата мира по хоккею, прошедшего в Астане весной 2019 года, а одним из амбассадоров бренда был чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов.

На сегодняшний день, помимо «Тобола», 1xBet сотрудничает с грандами российского футбола — «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом», представителями АПЛ — «Тоттенхэмом» и «Кардифф Сити», букмекеры являются официальными партнерами итальянской Серии А и испанской Ла Лиги.

Напомним, «Тобол» лидирует в КПЛ, опережая «Астану» на три очка. При этом костанайская команда имеет на две игры меньше. Третьим идет «Кайрат», который уступает «Тоболу» шесть очков и имеет на одну игру больше.

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