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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Лучше и не придумаешь!» Сейдахмет — о дебюте за «Кайрат», победе над «Астаной» и наставлениях Исламхана

Новоявленный форвард «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет, рассказывая официальному сайту алматинского клуба об эмоциях от своего дебюта, отметил, что был рад поучаствовать в важной победе над «Астаной».

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Источник: РИА "Новости"

— Еркош, чем тебе запомнилась первая игра в составе «Кайрата»?

— Мой первый матч в форме «Кайрата» и сразу матч на выезде, да еще и против «Астаны». Лучше и не придумаешь! Спасибо тренерскому штабу, всем, спасибо игрокам за поддержку, за доверие. Мы выиграли 2:0, так что, на мой взгляд, дебют удался.

— Какие были ощущения перед выходом на поле? Сильно волновался?

— Нет, волнения не было. Меня все поддержали: тренеры, игроки. Поэтому большого волнения не испытывал. Старался сосредоточиться на игре. Все очень понравилось. Получил массу хороших эмоций. Теперь нужно продолжать работать. Чем больше буду работать, тем больше пользы принесу команде.

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— Кто из игроков тебя настраивал? Капитан?

— Да, Бато перед игрой дал много советов. Он все время мне подсказывает, что и как надо делать, чтобы мне здесь легче было играть.

— У тебя были дебютные матчи за «Уфу», за «Левски», вот теперь за «Кайрат». Какой получился ярче?

— Дебют за «Уфу» был в победном матче против «Анжи», в составе «Левски» я впервые сыграл против «Вереи». Мы тоже тогда выиграли. И вот теперь в «Кайрате» тоже выиграли. Но, так как мы обыграли главного конкурента, то эта победа весомее, ярче. Я очень рад, что поучаствовал в этой важной для клуба победе.

— Был момент в матче, что у тебя поехала нога. Очень тяжелое было покрытие?

— Да, этот газон очень тяжелый. Раньше, когда я в составе «Тараза» приезжал в Павлодар, то на этом стадионе был хороший искусственный газон. Сейчас же там очень жесткое покрытие. Поэтому всем было тяжело на нем играть.

— Сильно набегался за матч?

— Да. Я давно не играл все 90 на таком поле. Но после отдыха чувствую себя хорошо. Все хорошо будет.

— После прилета в Алматы как долго не мог уснуть?

— Я после игры не могу спать. Как и многие другие футболисты. Матч закончился в 10 вечера. Примерно в 5 утра удалось заснуть. После пробуждения у меня сразу была восстановительная тренировка. Поплавал в бассейне, поработал в зале. В основном стретчинг. Под чутким руководством Христоса Пападопулоса. После тренировки хорошо поспал. С четырех дня до 11 вечера. Сон очень важен для восстановления. Чувствую себя великолепно.

— Послезавтра матч против «Ордабасы». Надеешься снова попасть в старт?

— Очень хотелось бы, но все решает главный тренер. Только он решает кто и как может быть полезен. Я готов выйти и в старте, и «со скамейки». Как тренер решит, так и будет. Я с тренером на 100 процентов согласен.

— В прессе тебе нередко называют «казахский Месси». А кто для тебя образец классного футболиста?

— Наверное, Марко Ройс. Он сочетает в себе великолепное игровое мышление, высокое мастерство, технику. Все лучшие качества. Что до «казахского Месси», то так называют только казахстанские СМИ.

Напомним, о переходе Сейдахмета «Кайрат» объявил 25 июня. По данным Transfermarkt, за переход 19-летнего форварда алматинцы заплатили российской «Уфе» 300 тысяч евро.

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