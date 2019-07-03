«Атырау» вернул в КПЛ Мане и подписал футболиста с опытом игры в РПЛ

Абдулавов родился в 1994-м году в Махачкале. Футболом начинал заниматься в республиканской детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Сезон 2010/11 провел в спортшколе киевского «Динамо».

Профессиональную карьеру начал в махачкалинском «Анжи». За три сезона в родной команде провел 39 матчей и отметился тремя голами.

Далее были клубы, также представляющие российский чемпионат: «Уфа», «Томь» и волгоградский «Ротор».

Всего в российской премьер-лиге Исламнур сыграл 48 матчей и забил два гола. В ФНЛ Абдулавов отыграл 55 матчей, забил четыре гола.

Еще одним приобретением «Атырау» стал известный казахстанским болельщикам 30-летний сенегальский нападающий Малик Мане.

Профессиональную карьеру футболиста этот форвард начинал у себя на родине в клубе «Каса Спорт», после этого попал на карандаш к европейским агентам, сумев за несколько лет продемонстрировать свое футбольное мастерство в клубах из Норвегии, Швеции, Китая и Саудовской Аравии.

«Атырау» для Мане далеко не первый клуб в КПЛ. В 2011 году сенегальский нападающий пополнил ряды «Актобе», где за сезон отыграл 29 матчей и забил 12 мячей. После в его карьере были «Тараз» и уральский «Акжайык».