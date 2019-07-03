«Атырау» вернул в КПЛ Мане и подписал футболиста с опытом игры в РПЛ
25-летний российский нападающий Исламнур Абдулавов стал игроком «Атырау», сообщает
25-летний российский нападающий Исламнур Абдулавов стал игроком «Атырау», сообщает
Абдулавов родился в 1994-м году в Махачкале. Футболом начинал заниматься в республиканской
Профессиональную карьеру начал в махачкалинском «Анжи». За три сезона в родной команде провел 39 матчей и отметился тремя голами.
Далее были клубы, также представляющие российский чемпионат: «Уфа», «Томь» и волгоградский «Ротор».
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Еще одним приобретением «Атырау» стал известный казахстанским болельщикам 30-летний сенегальский нападающий Малик Мане.
Профессиональную карьеру футболиста этот форвард начинал у себя на родине в клубе «Каса Спорт», после этого попал на карандаш к европейским агентам, сумев за несколько лет продемонстрировать свое футбольное мастерство в клубах из Норвегии, Швеции, Китая и Саудовской Аравии.
«Атырау» для Мане далеко не первый клуб в КПЛ. В 2011 году сенегальский нападающий пополнил ряды «Актобе», где за сезон отыграл 29 матчей и забил 12 мячей. После в его карьере были «Тараз» и уральский «Акжайык».
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