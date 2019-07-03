Сын Тюрама может перейти в «Боруссию»
Нападающий «Генгама» Маркус Тюрам может перейти в менхенгладбахскую «Боруссию», сообщает L equipe.
Нападающий «Генгама» Маркус Тюрам может перейти в менхенгладбахскую «Боруссию», сообщает L equipe.
По информации источника, о переходе 21-летнего футболиста будет объявлено в ближайшие часы. Сообщается, что «Боруссия» заплатит за игрока €12 млн, без учета бонусов.
Форвард провел 32 матча в чемпионате Франции и забил девять мячей.
Маркус Тюрам является сыном известного в прошлом футболиста Лилиана Тюрама.