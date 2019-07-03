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17:37 (мск), источник: Газета.Ру

Сын Тюрама может перейти в «Боруссию»

Нападающий «Генгама» Маркус Тюрам может перейти в менхенгладбахскую «Боруссию», сообщает L equipe.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, о переходе 21-летнего футболиста будет объявлено в ближайшие часы. Сообщается, что «Боруссия» заплатит за игрока €12 млн, без учета бонусов.

Форвард провел 32 матча в чемпионате Франции и забил девять мячей.

Маркус Тюрам является сыном известного в прошлом футболиста Лилиана Тюрама.

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