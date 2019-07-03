Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
16Елена Радионова: настоящий боец и просто красавица
23Сборная России на ЧМ-2018
16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кунде перешел из «Бордо» в «Севилью»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Защитник Жюль Кунде, выступавший за французский «Бордо», стал игроком «Севильи», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Наверх

Кунде, которому в ноябре исполнится 21 год, подписал с «Севильей» контракт на пять сезонов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2018/19 Кунде сыграл 51 матч за «Бордо» и забил два гола.

Бордо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Зе Луиш - ты меня волнуешь: россиянка, укравшая спартаковца из семьи
Роналдиньо, Тайсон и еще четыре великих спортсмена, которые потеряли все
Месси снова не у дел. Бразилия — в финале Кубка Америки
Наставник «Краснодара» не сможет работать главным тренером в ЛЧ
Заработать 10 млн евро на ровном месте. Инструкция от мамы Рабьо
СМИ: полузащитник «Барселоны» ведет переговоры с «ПСЖ»
Три игрока основы «Спартака» попали в заявку «Спартака-2»
Юрий Семин рассказал, как сохранил молодость в 72 года
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь