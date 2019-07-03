Кунде перешел из «Бордо» в «Севилью»
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Защитник Жюль Кунде, выступавший за французский «Бордо», стал игроком «Севильи», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Защитник Жюль Кунде, выступавший за французский «Бордо», стал игроком «Севильи», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Кунде, которому в ноябре исполнится 21 год, подписал с «Севильей» контракт на пять сезонов.
В сезоне-2018/19 Кунде сыграл 51 матч за «Бордо» и забил два гола.