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17:23 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист сборной Казахстана нашел новый клуб

Карагандинский «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с казахстанским полузащитником Бауыржаном Байтаной, сообщают Vesti.kz.

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Последним местом работы 27-летнего игрока был «Тараз», который накануне объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, что также в послужном списке воспитанника жамбылской школы футбола значатся «Атырау», «Актобе», «Сункар», «Тобол» и «Кайрат».

В августе 2014 года Байтана провел свой единственный матч за сборную Казахстана, сыграв в товарищеской встрече против Таджикистана (2:1).

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