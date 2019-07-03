Экс-футболист сборной Казахстана нашел новый клуб

Последним местом работы 27-летнего игрока был «Тараз», который накануне объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, что также в послужном списке воспитанника жамбылской школы футбола значатся «Атырау», «Актобе», «Сункар», «Тобол» и «Кайрат».