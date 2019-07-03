Экс-футболист сборной Казахстана нашел новый клуб
Карагандинский «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с казахстанским полузащитником Бауыржаном Байтаной, сообщают Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с казахстанским полузащитником Бауыржаном Байтаной, сообщают Vesti.kz.
Последним местом работы 27-летнего игрока был «Тараз», который накануне объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Напомним, что также в послужном списке воспитанника жамбылской школы футбола значатся «Атырау», «Актобе», «Сункар», «Тобол» и «Кайрат».
В августе 2014 года Байтана провел свой единственный матч за сборную Казахстана, сыграв в товарищеской встрече против Таджикистана (2:1).