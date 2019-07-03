«Не стал бы преувеличивать». Эксперт — о шансах «Кайрата» на победу в КПЛ и будущем Сейдахмета

Напомним, в рамках 16-го тура «Кайрат» в Павлодаре со счетом 2:0 обыграл «Астану» и поднялся на третье место в КПЛ. В этой встрече Сейдахмет впервые вышел в стартовом составе команды и отыграл все 90 минут.
«Я не стал бы преувеличивать значение победы “Кайрата” над “Астаной”. Это очень важный психологический момент, но будем объективны, сейчас максимум для алматинского клуба — это место в призовой тройке. На мой взгляд, в нынешнем сезоне все шансы на победу имеет “Тобол”. Это очень сильный коллектив, который создал себе солидный задел. Мне очень нравится Сейдахмет, но я думаю, что он потерялся. Он слишком “хрустальный” игрок. Для “Кайрата” трансфер такого футболиста выглядит сомнительно. Я не уверен, что ему удастся выиграть конкуренцию у своих одноклубников, играющих на аналогичных позициях. У него есть шанс заиграть, но особых надежд с ним я не связываю», — отметил Есмагамбетов.
Ранее о дебюте Сейдахмета высказался главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский, а сам футболист рассказал о своих ощущениях от первой игры в новой команде.
О переходе Сейдахмета «Кайрат» объявил 25 июня. По данным Transfermarkt, за переход 19-летнего форварда алматинцы заплатили российской «Уфе» 300 тысяч евро.