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18:05 (мск), источник: Sport24

Как заработать 10 млн евро на ровном месте. Инструкция от мамы Адриена Рабьо

Нужно просто затерроризировать всех и выставить себя жертвой.

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Источник: Reuters

«Ювентус» представил Адриена Рабьо. Он пришел в клуб в статусе свободного агента после конфликта с «ПСЖ». Просидев полгода в резерве, Рабьо дождался устраивающего его предложения и заработал 10 млн евро подъемных. Но если бы не один человек, Адриен так и сидел бы на скромной по современным меркам зарплате в родном клубе и занимался скучным делом, играя в футбол в тени Неймара и Мбаппе.

Знакомьтесь — Вероника Рабьо, мама Адриена, которая поставила на уши футбольный мир.

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Вот несколько практических инструкций по ее примеру, как заработать на хорошем, но не выдающемся футболисте огромные деньги. Поверьте, она круче и отца Неймара, и жены Икарди.

1. Сделать из сына хорошего мальчика

Во Франции за Рабьо давно закрепилась репутация маменькиного сынка. Адриен с детства считался талантливым игроком, но в клубе всегда были проблемы с его мамой, которая лезла везде. Требовала взять ее на предсезонку, пускать на тренировки, скандалила с Анчелотти и Бланом.

Рабьо никогда не скрывал, что мама ведет все его дела, а к тому, что Вероника выступает в прессе от лица сына, во Франции все давно привыкли. Вероятно, на это повлияла болезнь отца Адриена, который пережил инсульт и почти всю сознательную жизнь Рабьо был парализован и не мог даже разговаривать. Вероника решила уберечь сына во что бы то ни стало и теперь не отпускает его от себя ни на шаг.

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2. Убеждать сына в его исключительности

Рабьо не говорил о своей гениальности прямым текстом, но еще с 2016 года в его интервью сквозило фразами в стиле «мой контракт истекает в 2019, и я открыт для предложений», «я всегда мечтал поиграть в Англии», «могу оказаться в Серии А» и тому подобное. В 21 он уже позволял себе стычки с Ибрагимовичем на тренировках, а год назад отказался приезжать в расположение сборной Франции после того, как Дешам включил его только в список 11 резервистов.

Если я решил выйти из резервного списка, значит, считаю, что решение главного тренера Дидье Дешама не поддается никакой спортивной логике. На протяжении последних лет мои результаты в клубе говорили, что двери в сборную для меня открыты.
Адриен Рабьо

С ЧСВ у парня все в порядке. Можно догадаться, с чьей подачи.

3. Отказываться продлевать контракт

К тому моменту Рабьо и его мама уже отвергли два предложения «ПСЖ» о продлении контракта — зарплата показалась им маленькой. Требованием были 9 млн евро в год, клуб не собирался платить такие деньги игроку, который совсем недавно закрепился в основе. Вероника только нагнетала в прессе.

Во время летнего трансферного окна я хотела, чтобы Адриена выставили на трансфер. Он хотел уйти из клуба. Не вижу в этом никакого предательства. У «ПСЖ» было предложение от «Барселоны», но клуб его отклонил. Не хочу плакать или подрывать веру Адриена в себя, говоря, что он не так хорош. В «ПСЖ» хотят, чтобы Адриен прилежно надевал пижаму в 9 и ложился спать в 11 часов за день до матча. Мой сын — заключенный.
Вероника Рабьо

4. Пожертвовать 6 месяцами сына без футбола

Ситуация быстро стала патовой — «ПСЖ» отстранил Рабьо от тренировок и матчей, его мать активно пыталась устроить сына в «Барселону», но свернула переговоры после подписания каталонцами Френки Де Йонга. На игрока и Веронику выходил «Тоттенхэм», но семейство Рабьо посчитало команду слишком слабой.

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Так Рабьо на шесть месяцев остался без футбола. Тренировался на базе самостоятельно, а засветился только после конфуза на «Парк Де Пренс» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Лайкнул пост Эвра, где тот высмеивал «ПСЖ», а сразу после игры пошел в ночной клуб. Вероника тем временем продолжала мочить клуб, с которым оставались полгода по контракту:

«Нужно всегда уважать людей вокруг. Если вы этого не делаете, то в какой-то момент придет расплата. Думаю, однажды Адриен тоже встретится с “ПСЖ” и доставит им проблемы. Потому что это жизнь. Когда делаешь что-то не так, всегда есть последствия. Президент клуба отравил команду ядом. Он своими руками разрушил свою команду, потому что забыл о человечности. Когда одних штрафуют за шестиминутное опоздание на установку, другие в это время развлекаются на карнавалах».

5. Договориться с тем, кто больше предложит

После таких заявлений стало понятно, что никакого будущего в «ПСЖ» у Рабьо нет. Адриен и Вероника оказались в выгодной ситуации. Рабьо неплохо котируется на рынке, он и правда талантливый футболист, потому целый ряд клубов постарался заполучить его бесплатно. Ну, как бесплатно. Само собой, нужно было заплатить подъемные Веронике. А сумма вырисовывалась мощная. Если зимой «Барса» готова была заплатить 5 млн и положить зарплату Адриену в 10, то «Юве» пошел другим путем. 7 млн в год и 10 млн сразу и чистыми. По словам Рабьо и его мамы, договориться удалось очень быстро.

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Самое забавное, что в переговорах с «Барсой» Вероника умудрилась включить пункт, согласно которому, если клуб откажется подписывать контракт с Адриеном, то должен будет заплатить им. Ну не гений ли? Ну, а «ПСЖ», по словам Рабьо и его мамы, не сделал ни одной попытки сохранить его. То есть четыре предложения о продлении контракта они вообще не заметили?

Леонардо связывался с моим агентом. Он представился и хотел понять, как обстоит ситуация, но я так и не получил предложения. «ПСЖ» не предпринял ни одной попытки сохранить меня, и он осознал, что мое время в клубе подошло к концу.
Адриен Рабьо

Но фотку с трофеем Лиги 1 Рабьо все же сделал. Не пропадать же добру.

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6. Профит, вы великолепны

Итог: Рабьо несколько месяцев просидел без футбола и просто поддерживал форму, зато его семья резко обогатилась на 10 млн евро, оставив родной клуб ни с чем. Мастерская схема.

P.S.

В первый день после подписания контракта Рабьо отправился на фотосессию в новой форме. Официальный твиттер «Юве» выложил видео, и на нем на заднем фоне отчетливо слышится голос женщины, которая обставила с десяток футбольных менеджеров Европы.

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