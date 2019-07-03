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18:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» подписал экс-игрока «Актобе» из Бразилии

Павлодарский ФК «Иртыш» подписал контракт с бразильским полузащитником Рейнальдо дос Сантосом Сильвой, сообщается на сайте клуба.

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В прошлом сезоне этот футболист выступал за ФК «Актобе», в котором сыграл 30 матчей и забил семь голов.

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Свою карьеру Рейнальдо начал в молодежном составе бразильского «Спорт Ресифи». В 2007 году подписал контракт с «Наутико Ресифи», через год покинул команду и летом 2008 года подписал новый контракт с бельгийским «Андерлехтом».

В январе 2010 года Рейнальдо был арендован другим бельгийским клубом «Серкль Брюгге» (до 30 июня 2010). Он оставался в «Андерлехте» в первой половине сезона 2011/12, но вскоре был арендован «Вестерло» на вторую половину сезона.

В феврале 2013 года Рейнальдо перешел в агдамский «Карабах», игравший в чемпионате Азербайджана. В составе этого клуба он стал чемпионом в сезоне 2013/14 и лучшим бомбардиром чемпионата (22 забитых мяча).

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