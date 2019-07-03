«Иртыш» подписал экс-игрока «Актобе» из Бразилии

В прошлом сезоне этот футболист выступал за ФК «Актобе», в котором сыграл 30 матчей и забил семь голов.

Свою карьеру Рейнальдо начал в молодежном составе бразильского «Спорт Ресифи». В 2007 году подписал контракт с «Наутико Ресифи», через год покинул команду и летом 2008 года подписал новый контракт с бельгийским «Андерлехтом».

В январе 2010 года Рейнальдо был арендован другим бельгийским клубом «Серкль Брюгге» (до 30 июня 2010). Он оставался в «Андерлехте» в первой половине сезона 2011/12, но вскоре был арендован «Вестерло» на вторую половину сезона.