«Иртыш» подписал экс-игрока «Актобе» из Бразилии
Павлодарский ФК «Иртыш» подписал контракт с бразильским полузащитником Рейнальдо дос Сантосом Сильвой, сообщается на сайте клуба.
Павлодарский ФК «Иртыш» подписал контракт с бразильским полузащитником Рейнальдо дос Сантосом Сильвой, сообщается на сайте клуба.
В прошлом сезоне этот футболист выступал за ФК «Актобе», в котором сыграл 30 матчей и забил семь голов.
Свою карьеру Рейнальдо начал в молодежном составе бразильского «Спорт Ресифи». В 2007 году подписал контракт с «Наутико Ресифи», через год покинул команду и летом 2008 года подписал новый контракт с бельгийским «Андерлехтом».
В январе 2010 года Рейнальдо был арендован другим бельгийским клубом «Серкль Брюгге» (до 30 июня 2010). Он оставался в «Андерлехте» в первой половине сезона 2011/12, но вскоре был арендован «Вестерло» на вторую половину сезона.
В феврале 2013 года Рейнальдо перешел в агдамский «Карабах», игравший в чемпионате Азербайджана. В составе этого клуба он стал чемпионом в сезоне 2013/14 и лучшим бомбардиром чемпионата (22 забитых мяча).