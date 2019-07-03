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20:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Пашалич продлил контракт с «Челси» и вернулся в аренду в «Аталанту»

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Марио Пашаличем. Новое соглашение хорватского футболиста с лондонским клубом рассчитано до 2022 года.

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Сразу после подписания нового контракта с «Челси» Пашалич вернулся в аренду в «Аталанту». Напомним, хорватский полузащитник выступал за итальянский клуб в сезоне-2018/19.

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В минувшем сезоне 24-летний Пашалич принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата (17 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. В минувшем сезоне «Аталанта» заняла третье место в Серии А и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

Напомним, в сезоне-2017/18 Пашалич на правах аренды выступал за «Спартак».

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