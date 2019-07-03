«Иртыш» арендовал полузащитника молодежной сборной у «Астаны»
Павлодарский «Иртыш» на своем сайте объявил о переходе на правах аренды 19-летнего полузащитника «Астаны» Султана Сагнаева.
Павлодарский «Иртыш» на своем сайте объявил о переходе на правах аренды 19-летнего полузащитника «Астаны» Султана Сагнаева.
Сагнаев является воспитанником столичной школы футбола. Он дебютировал в составе «Астаны» в возрасте 16 лет, был капитаном юношеской сборной Казахстана.
В этом году впервые сыграл за молодежную сборную Казахстана в матче против сборной Фарерских островов.
В прошлом сезоне Сагнаев был капитаном молодежной «Астаны», с которой стал чемпионом второй лиги.