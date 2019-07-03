«Иртыш» арендовал полузащитника молодежной сборной у «Астаны»

Сагнаев является воспитанником столичной школы футбола. Он дебютировал в составе «Астаны» в возрасте 16 лет, был капитаном юношеской сборной Казахстана.

В этом году впервые сыграл за молодежную сборную Казахстана в матче против сборной Фарерских островов.