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20:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» арендовал полузащитника молодежной сборной у «Астаны»

Павлодарский «Иртыш» на своем сайте объявил о переходе на правах аренды 19-летнего полузащитника «Астаны» Султана Сагнаева.

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Сагнаев является воспитанником столичной школы футбола. Он дебютировал в составе «Астаны» в возрасте 16 лет, был капитаном юношеской сборной Казахстана.

В этом году впервые сыграл за молодежную сборную Казахстана в матче против сборной Фарерских островов.

В прошлом сезоне Сагнаев был капитаном молодежной «Астаны», с которой стал чемпионом второй лиги.

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