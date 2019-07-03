«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн

Источник: AP 2019

По информации портала Goal, «Атлетико» активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с «Бенфикой» в размере €126 млн. Для «Атлетико» этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба, ранее рекорд по этому показателю принадлежал французскому полузащитнику команды Тома Лемару, чей переход из «Монако» оценивается порталом Transfermarkt в €70 млн.

В прошедшем сезоне Фелиш провел за «Бенфику» 43 матча во всех турнирах, забив 20 мячей и отдав 11 голевых передач. В составе португальского клуба он выиграл чемпионат страны сезона-2018/19. За сборную Португалии форвард провел один матч, став победителем Лиги наций.