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21:38 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн

ТАСС, 3 июля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» приобрел нападающего португальской «Бенфики» Жоау Фелиша за €126 млн. Об этом в среду сообщила пресс-служба «Атлетико».

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Источник: AP 2019

По информации портала Goal, «Атлетико» активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с «Бенфикой» в размере €126 млн. Для «Атлетико» этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба, ранее рекорд по этому показателю принадлежал французскому полузащитнику команды Тома Лемару, чей переход из «Монако» оценивается порталом Transfermarkt в €70 млн.

В прошедшем сезоне Фелиш провел за «Бенфику» 43 матча во всех турнирах, забив 20 мячей и отдав 11 голевых передач. В составе португальского клуба он выиграл чемпионат страны сезона-2018/19. За сборную Португалии форвард провел один матч, став победителем Лиги наций.

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По итогам сезона-2018/19 «Атлетико» стал вторым в турнирной таблице чемпионата Испании, гарантировав участие в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

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