«МЮ» предложил де Хеа контракт с зарплатой более £350 тысяч в неделю

Ранее сообщалось, что переговоры с 28-летним вратарем, которые начались более года назад, зашли в тупик, так как испанский голкипер хотел повысить свою зарплату, которая, по информации издания, в настоящий момент составляет менее 200 тысяч фунтов (около 222 тысяч евро) в неделю, до 350 тысяч фунтов.
Контракт де Хеа с «красными дьяволами» истекает в июне 2020 года, и «Юнайтед» не хочет допустить, чтобы голкипер покинул команду бесплатно.
Отмечается, что де Хеа входит в сферы интересов парижского «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса».
Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году из мадридского «Атлетико». В общей сложности в составе команды он провел 362 матча. Вместе с манкунианцами де Хеа стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Кубка лиги, победителем Лиги Европы.