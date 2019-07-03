«МЮ» предложил де Хеа контракт с зарплатой более £350 тысяч в неделю

Ранее сообщалось, что переговоры с 28-летним вратарем, которые начались более года назад, зашли в тупик, так как испанский голкипер хотел повысить свою зарплату, которая, по информации издания, в настоящий момент составляет менее 200 тысяч фунтов (около 222 тысяч евро) в неделю, до 350 тысяч фунтов.