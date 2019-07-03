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3 июля, источник: Спорт РИА Новости

«МЮ» предложил де Хеа контракт с зарплатой более £350 тысяч в неделю

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предложил голкиперу Давиду де Хеа пятилетний контракт с зарплатой, превышающей 350 тысяч фунтов стерлингов (более 390 тысяч евро) в неделю, сообщает Times.

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Источник: AFP 2019

Ранее сообщалось, что переговоры с 28-летним вратарем, которые начались более года назад, зашли в тупик, так как испанский голкипер хотел повысить свою зарплату, которая, по информации издания, в настоящий момент составляет менее 200 тысяч фунтов (около 222 тысяч евро) в неделю, до 350 тысяч фунтов.

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Контракт де Хеа с «красными дьяволами» истекает в июне 2020 года, и «Юнайтед» не хочет допустить, чтобы голкипер покинул команду бесплатно.

Отмечается, что де Хеа входит в сферы интересов парижского «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса».

Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году из мадридского «Атлетико». В общей сложности в составе команды он провел 362 матча. Вместе с манкунианцами де Хеа стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Кубка лиги, победителем Лиги Европы.

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