В «Милане» снова перестройка. Вернет ли клуб былое величие?
Не всё так плохо в стане россонери.
Не всё так плохо в стане россонери.
Одна из главных особенностей времени — его скоротечность. Кажется, ещё совсем недавно «Милан» имел безоговорочный статус европейского гранда, а его победы в чемпионате Италии и Лиге чемпионов воспринимались как
Реальность такова, что задачи, которые ставит перед собой нынешний «Милан», — это отнюдь не скудетто или международный трофей. В клубе началась очередная большая перестройка, и, судя по всему, болельщикам придётся запастись терпением, прежде чем россонери снова начнут
На прошлой неделе стало известно, что УЕФА отстранил «Милан» от участия в предстоящем розыгрыше Лиге Европы
Нужно отметить, что это решение не стало сюрпризом для руководства. Более того, оно является результатом добровольного соглашения с организацией. Получается, что на текущий момент финансовые претензии к клубу аннулированы и наказание приведено в исполнение. «Милан» в любом случае, скорее всего, был бы дисквалифицирован в еврокубках в сезонах 2022/23 и 2023/24, что уже, в свою очередь, могло означать потенциальное исключение из Лиги чемпионов. Сейчас же у менеджеров появилось время на то, чтобы привести в порядок финансовую отчётность и избежать такого развития событий. 30 июня на своём сайте журнал Forbes опубликовал статью, в которой расценил выбранную тактику новых владельцев как явную демонстрацию чёткого плана действий.
Теперь при послаблении финансового давления руководство может заняться точечным усилением команды, попытавшись сохранить её костяк.
Если говорить о сугубо спортивных задачах, которые стоят перед «Миланом» на следующий сезон, то и здесь можно увидеть свои плюсы. Под руководством нового тренера команда постарается сконцентрироваться на внутреннем первенстве, чтобы по его итогам квалифицироваться в Лигу чемпионов. В конце концов, в прошлом сезоне подопечным Гаттузо не хватило до заветной цели всего одного очка. Поэтому и сейчас подобного рода амбиции совсем не кажутся утопическими.
Как бы ни закончился предыдущий сезон, каждый новый для клуба и его поклонников — это ожидание
Эпоха китайцев в «Милане» оказалось очень непродолжительной. Она началась с громких обещаний и закончилась большим провалом, в первую очередь для самих китайцев. Из огромного количества хаотичных действий и радикальных решений, к сожалению, не вышло ничего хорошего. Американцы действуют более поступательно, не строя воздушных замков и следуя намеченному плану.
Как известно, команды выигрывают матчи, а клубы — трофеи. Чётко и эффективно выстроенная структура менеджмента — залог успеха. С тех пор как «Милан» перешёл в руки Elliot, его руководящий состав полностью поменялся. Даже по сравнению с прошлым годом произошёл ряд кадровых перестановок. Паоло Мадьдини занял пост технического директора, Звонимир Бобан стал руководителем футбольного отдела, а должность спортивного директора досталась пришедшему из «Ромы» Фредерику Массаре.
Ещё раньше кресло генерального директора занял Иван Газидис, известный по своей работе в лондонском «Арсенале». Исключение «Милана» из Лиги Европы на следующий сезон как средство достижения финансового баланса — в первую очередь его инициатива. С именем Газидиса связаны большие надежды и в то же время опасения болельщиков. Он известен тем, что ориентируется на стратегию омоложения состава и отказ от приобретения дорогостоящих
По окончании прошлого сезона команду покинул Дженнаро Гаттузо. Рино отдал всего себя клубу и, вероятно, добился большего, чем можно было от него ожидать, — команда финишировала на 5-м месте, лишь самую малость не дотянувшись до зоны Лиги чемпионов. В следующем сезоне «Милан» будет выступать под руководством Марко Джампаоло. Инициатором его приглашения выступил Паоло Мальдини.
Но объективная реальность такова, что прямо сейчас
Джампаоло пригласили как менеджера, способного эффективно работать с молодёжью и привить команде комбинационный стиль. Если всё пойдёт согласно плану, то Марко — тренер на перспективу. В самой Италии его видение футбола часто сравнивают с Маурицио Сарри. (К слову, в прошлом сезоне его скромная «Сампдория» показала 5-й результат по количеству забитых мячей в Серии А). Джампаоло играет преимущественно по схеме 4−3−1−2, что при наличии игроков с нужными ему характеристиками подразумевает акцент на атаку. Если руководство клуба гарантирует ему достаточный кадровый ресурс (конечно, в рамках своих возможностей), думаю, он сможет поставить интересный созидательный футбол. Не этого ли все так ждут последние годы?
Как уже было сказано, в ближайшее время громких приобретений болельщикам
На данный момент «Милан» находится в стадии глобальной перестройки (пусть уже и не в первый раз). Гарантий того, что он в скором времени добьётся высот эпохи дона Сильвио, нет. Более того, такой сценарий скорее маловероятен. Но, анализируя работу нового руководства, его стремление реализовать финансово стабильный проект, а также желание привлечь в структуру клуба легенд, заботясь о его имидже, есть предпосылки полагать, что у «Милана» наконец появится поступательное движение вперёд. Осмысленное и целенаправленное.
Другое дело, что многим подобное развитие событий может показаться неудовлетворительным. Слишком уж сильным был «Милан» в своё время, и слишком уж затянулся кризис, чтобы ждать ещё. Очень велико несоответствие между ожиданиями и тем, что происходит в реальности. Но если смотреть на вещи объективно, то по крайней мере сейчас поводов для пессимизма нет. Думаю, нижняя точка падения пройдена, а значит, амплитуда неизменно потянется вверх.