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11:22 (мск), источник: ТАСС

Фрэнк Лэмпард возглавил английский «Челси»

ТАСС, 4 июля. Бывший футболист английского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

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Источник: Reuters

Соглашение с 41-летним Лэмпардом рассчитано на три года.

Я очень горд, что возвращаюсь в «Челси» в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и о нашей истории, однако я сосредоточен исключительно на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я здесь, чтобы усердно работать и добиваться успехов с командой, не могу дождаться момента, когда могу начать работать.
Фрэнк Лэмпард
новый главный тренер «Челси»

«Нам очень приятно приветствовать Фрэнка в “Челси” в качестве главного тренера, — отметила директор “Челси” Марина Грановская. — Он обладает фантастическими знаниями и пониманием работы клуба, а прошлый сезон показал, что он является одним из самых талантливых молодых тренеров в мире. Фрэнк является легендой клуба, мы считаем, что это идеальный момент для его возвращения. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить ему всю необходимую поддержку».

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В прошедшем сезоне «Челси» возглавлял итальянский специалист Маурицио Сарри, под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы. По окончании сезона специалист и клуб приняли решение не продолжать сотрудничество, позже Сарри возглавил итальянский «Ювентус». Лэмпард в прошлом сезоне являлся главным тренером английского клуба «Дерби Каунти». Команда под его руководством заняла шестое место в турнирной таблице чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) и дошла до финала плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2.

В составе «Челси» Лэмпард выступал с 2001 по 2014 год, сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды и наибольшее число раз признавался игроком года в составе «Челси» (3 раза). Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды — Кубок лиги и Суперкубок Англии, по одному разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии Лэмпард сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей.

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