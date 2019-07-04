Фрэнк Лэмпард возглавил английский «Челси»

Источник: Reuters

Соглашение с 41-летним Лэмпардом рассчитано на три года.

Я очень горд, что возвращаюсь в «Челси» в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и о нашей истории, однако я сосредоточен исключительно на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я здесь, чтобы усердно работать и добиваться успехов с командой, не могу дождаться момента, когда могу начать работать. Фрэнк Лэмпард новый главный тренер «Челси»

«Нам очень приятно приветствовать Фрэнка в “Челси” в качестве главного тренера, — отметила директор “Челси” Марина Грановская. — Он обладает фантастическими знаниями и пониманием работы клуба, а прошлый сезон показал, что он является одним из самых талантливых молодых тренеров в мире. Фрэнк является легендой клуба, мы считаем, что это идеальный момент для его возвращения. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить ему всю необходимую поддержку».

Читайте также Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его из «Челси» в течение 2 лет

В прошедшем сезоне «Челси» возглавлял итальянский специалист Маурицио Сарри, под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы. По окончании сезона специалист и клуб приняли решение не продолжать сотрудничество, позже Сарри возглавил итальянский «Ювентус». Лэмпард в прошлом сезоне являлся главным тренером английского клуба «Дерби Каунти». Команда под его руководством заняла шестое место в турнирной таблице чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) и дошла до финала плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2.