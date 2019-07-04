Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
21:00
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:30
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:45
Клифтонвилл
Барри Таун
Все события
Фоторепортажи
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Лэмпард — официально главный тренер «Челси». Коротко о главном

Детали контракта, инсайды и призыв Венсана Компани.

Наверх
Источник: Instagram

«Челси» на официально объявил, что новым главным тренером назначен Фрэнк Лэмпард. Контракт рассчитан на три года. По данным английских СМИ, столичный клуб выплатит 4,5 миллиона евро «Дерби Каунти» за досрочный разрыв контракта со специалистом.

На официальном сайте «Челси» новость о назначении Лэмпарда дана картиной на весь экран с надписью HE’S HOME (ОН ДОМА — в переводе с английского).

Во время загрузки произошла ошибка.

Что сказал Лэмпард?

Я безмерно горд вернуться в «Челси» в роли главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и пути, который мы прошли вместе. Я пришёл сюда, чтобы усердно трудиться и в будущем принести клубу успех. Не могу дождаться начала работы.
Фрэнк Лэмпард
главный тренер «Челси»

Что значит Лэмпард для «Челси»?

Читайте также
Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его из «Челси» в течение 2 лет

Фрэнк Лэмпард — лучший бомбардир в истории «Челси» (211 гол). Он провел в клубе 13 лет (2001−2014) и выиграл 13 трофеев. В том числе три чемпионата Англии (2004/05, 2005/06 и 2009/10), а также Лигу чемпионов-2011/12. В финале против «Баварии» Лэмпард был одним из четырех футболистов «Челси», которые забили в послематчевой серии пенальти (лондонцы выиграли серию со счетом 4:3).

По данным The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его в течение двух лет. Сегодня директор «Челси» Марина Грановская заявила, что Лэмпард получит максимальную поддержку. Sky Sports утверждает, что в тренерский штаб Лэмпарда может войти его бывший одноклубник Михаэль Баллак, который сейчас получает лицензию УЕФА категории B.

Чего добился Лэмпард как тренер?

В качестве тренера Лэмпард отработал лишь один год. Закончив карьеру игрока в 2017-м, он возглавил «Дерби Каунти» 31 мая 2018 года. В прошедшем сезоне его команда заняла 6-е место в Чемпионшипе, а в плей-офф сначала прошла «Лидс» (4:3 по сумме двух матчей), но в финале на «Уэмбле» уступила (1:2) «Астон Вилле» путевку в АПЛ. По данным Sky Sports новым тренером «Дерби Каунти» станет голландец Филлип Коку, который до этого возглавлял турецкий «Фенербахче».

Почему «Челси» потребовалась смена тренера?

В прошедшем сезоне «Челси» занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы. При этом у Сарри возникали трудности с игроками. Например, вратарь Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля. А тренировку перед финалом ЛЕ итальянец покинул разъяренным из-за конфликта Давида Луиза и Игуаина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аналитик чемпионата Алек Кегелес подробнее описал, почему уход Сарри из «Челси» стал ошибкой — и для клуба, и для тренера.

Как прокомментировали назначение Лэмпарда?

Джон Терри: «Нет никого, чьи шансы преуспеть в “Челси” выше, чем у Лэмпарда».

Линекер: «Отсутствие опыта не станет проблемой. Если у тебя есть опыт, значит есть».

Компани: «Нанимайте Лэмпарда, он тот, кто вам нужен».

***

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что новость о назначении Лэмпарда в твиттере за час собрала больше лайков, чем новость о победе «Сити» в четырех турнирах за сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Самые красивые девушки в "Инстаграм"!
Американская красотка взбесила этим жестом всю Англию!
Сборная Перу унизила Чили и вышла в финал Кубка Америки
«Без мельдония ее тело сдает». В США смакуют поражение Шараповой
Судью матча Бразилия — Аргентина заподозрили в предвзятости
Фигуристы, которые могли выступать за Россию, но уехали в США
Договорняки и войны. Кубок Африки — самый дикий турнир в мире
СМИ: «Верона» хочет приобрести футболиста «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь