Лэмпард — официально главный тренер «Челси». Коротко о главном

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«Челси» на официально объявил, что новым главным тренером назначен Фрэнк Лэмпард. Контракт рассчитан на три года. По данным английских СМИ, столичный клуб выплатит 4,5 миллиона евро «Дерби Каунти» за досрочный разрыв контракта со специалистом.

На официальном сайте «Челси» новость о назначении Лэмпарда дана картиной на весь экран с надписью HE’S HOME (ОН ДОМА — в переводе с английского).

Что сказал Лэмпард?

Я безмерно горд вернуться в «Челси» в роли главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и пути, который мы прошли вместе. Я пришёл сюда, чтобы усердно трудиться и в будущем принести клубу успех. Не могу дождаться начала работы. Фрэнк Лэмпард главный тренер «Челси»

Что значит Лэмпард для «Челси»?

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Фрэнк Лэмпард — лучший бомбардир в истории «Челси» (211 гол). Он провел в клубе 13 лет (2001−2014) и выиграл 13 трофеев. В том числе три чемпионата Англии (2004/05, 2005/06 и 2009/10), а также Лигу чемпионов-2011/12. В финале против «Баварии» Лэмпард был одним из четырех футболистов «Челси», которые забили в послематчевой серии пенальти (лондонцы выиграли серию со счетом 4:3).

По данным The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его в течение двух лет. Сегодня директор «Челси» Марина Грановская заявила, что Лэмпард получит максимальную поддержку. Sky Sports утверждает, что в тренерский штаб Лэмпарда может войти его бывший одноклубник Михаэль Баллак, который сейчас получает лицензию УЕФА категории B.

Чего добился Лэмпард как тренер?

В качестве тренера Лэмпард отработал лишь один год. Закончив карьеру игрока в 2017-м, он возглавил «Дерби Каунти» 31 мая 2018 года. В прошедшем сезоне его команда заняла 6-е место в Чемпионшипе, а в плей-офф сначала прошла «Лидс» (4:3 по сумме двух матчей), но в финале на «Уэмбле» уступила (1:2) «Астон Вилле» путевку в АПЛ. По данным Sky Sports новым тренером «Дерби Каунти» станет голландец Филлип Коку, который до этого возглавлял турецкий «Фенербахче».

Почему «Челси» потребовалась смена тренера?

В прошедшем сезоне «Челси» занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы. При этом у Сарри возникали трудности с игроками. Например, вратарь Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля. А тренировку перед финалом ЛЕ итальянец покинул разъяренным из-за конфликта Давида Луиза и Игуаина.

Аналитик чемпионата Алек Кегелес подробнее описал, почему уход Сарри из «Челси» стал ошибкой — и для клуба, и для тренера.

Как прокомментировали назначение Лэмпарда?

Джон Терри: «Нет никого, чьи шансы преуспеть в “Челси” выше, чем у Лэмпарда».

Линекер: «Отсутствие опыта не станет проблемой. Если у тебя есть опыт, значит есть».

Компани: «Нанимайте Лэмпарда, он тот, кто вам нужен».

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