Лэмпард — официально главный тренер «Челси». Коротко о главном
Детали контракта, инсайды и призыв Венсана Компани.
Детали контракта, инсайды и призыв Венсана Компани.
«Челси» на официально объявил, что новым главным тренером назначен Фрэнк Лэмпард. Контракт рассчитан на три года. По данным английских СМИ, столичный клуб выплатит 4,5 миллиона евро «Дерби Каунти» за досрочный разрыв контракта со специалистом.
На официальном сайте «Челси» новость о назначении Лэмпарда дана картиной на весь экран с надписью HE’S HOME (ОН ДОМА — в переводе с английского).
Я безмерно горд вернуться в «Челси» в роли главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и пути, который мы прошли вместе. Я пришёл сюда, чтобы усердно трудиться и в будущем принести клубу успех. Не могу дождаться начала работы.
Фрэнк Лэмпард — лучший бомбардир в истории «Челси» (211 гол). Он провел в клубе 13 лет (2001−2014) и выиграл 13 трофеев. В том числе три чемпионата Англии (2004/05, 2005/06 и 2009/10), а также Лигу чемпионов-2011/12. В финале против «Баварии» Лэмпард был одним из четырех футболистов «Челси», которые забили в послематчевой серии пенальти (лондонцы выиграли серию со счетом 4:3).
По данным The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его в течение двух лет. Сегодня директор «Челси» Марина Грановская заявила, что Лэмпард получит максимальную поддержку. Sky Sports утверждает, что в тренерский штаб Лэмпарда может войти его бывший одноклубник Михаэль Баллак, который сейчас получает лицензию УЕФА категории B.
В качестве тренера Лэмпард отработал лишь один год. Закончив карьеру игрока в 2017-м, он возглавил «Дерби Каунти» 31 мая 2018 года. В прошедшем сезоне его команда заняла 6-е место в Чемпионшипе, а в
В прошедшем сезоне «Челси» занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы. При этом у Сарри возникали трудности с игроками. Например, вратарь Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля. А тренировку перед финалом ЛЕ итальянец покинул разъяренным
Аналитик чемпионата Алек Кегелес подробнее описал, почему уход Сарри из «Челси» стал ошибкой — и для клуба, и для тренера.
Джон Терри: «Нет никого, чьи шансы преуспеть в “Челси” выше, чем у Лэмпарда».
Линекер: «Отсутствие опыта не станет проблемой. Если у тебя есть опыт, значит есть».
Компани: «Нанимайте Лэмпарда, он тот, кто вам нужен».
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Пользователи социальных сетей обратили внимание, что новость о назначении Лэмпарда в твиттере за час собрала больше лайков, чем новость о победе «Сити» в четырех турнирах за сезон.