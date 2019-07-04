«Манчестер Сити» объявил о трансфере Родри из «Атлетико»

Полузащитник подписал с «Сити» контракт сроком на пять лет. Сумма трансфера 23-летнего игрока официально не называется, но, по информации СМИ, она составила 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

Родри является воспитанником «Атлетико», но взрослую карьеру начал в 2015 году в «Вильярреале», за который в итоге отыграл три сезона и провел 84 официальных матча. Вернувшись в «Атлетико», который летом 2018 года заплатил за его трансфер 20 миллионов фунтов, Родри провел за «матрасников» 47 официальных матчей, забив 3 мяча.