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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Родри из «Атлетико»

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Футболист сборной Испании Родриго Эрнандес, известный как Родри, перешел из мадридского «Атлетико» в английский «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте манкунианцев.

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Источник: Reuters

Полузащитник подписал с «Сити» контракт сроком на пять лет. Сумма трансфера 23-летнего игрока официально не называется, но, по информации СМИ, она составила 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

Родри является воспитанником «Атлетико», но взрослую карьеру начал в 2015 году в «Вильярреале», за который в итоге отыграл три сезона и провел 84 официальных матча. Вернувшись в «Атлетико», который летом 2018 года заплатил за его трансфер 20 миллионов фунтов, Родри провел за «матрасников» 47 официальных матчей, забив 3 мяча.

Также в активе Родри есть 6 матчей в составе сборной Испании.

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