Самая дорогая команда мира стоит больше миллиарда евро. В ней нет Криштиану, но есть Фелиш и Родри
Играем по схеме 4−3−3.
Играем по схеме 4−3−3.
В европейском футболе пошли громкие сделки. Нет, мыльные оперы вокруг Неймара, Погба и Гризманна
Так, 1 июля 19-летний португальский вундеркинд Жоау Фелиш официально перешел в «Атлетико». Сумма трансфера за молодого форварда —
Ну, а сегодня бабахнул трансфером «Манчестер Сити». «Горожане» приобрели как раз у «Атлетико» опорного полузащитника Родри. За «нового Бускетса» английский клуб отдал аж 70 миллионов евро. Для опорника это дикие деньги. Собственно, трансфер Родри стал рекордным в истории «Сити» — при том, что клуб и раньше серьезно тратился на трансферном рынке. Но 70 млн заплатил впервые.
Раз список самых дорогих трансферов в истории обновился — мы решили создать из его старичков и новичков полноценную команду. По четкой тактической схеме, 4−3−3. Поэтому, например, в основу не пробился Криштиану Роналду — в тройку самых дорогих форвардов мира он не входит. Вот и не попал в стартовый состав, хотя в нем есть игроки дешевле. Извини, Криш.
Зато Жоау Фелиш и Родри сразу пробились в основу самого статусного клуба мира. Да, испанец стоит только 70 миллионов, но именно за опорника больше не платили. А без игрока этой позиции даже самые крутые звезды результата не добьются. Так что Родри с нами.
Ну и вообще неплохая команда получилась. Ее общая стоимость — 1 миллиард и 135 миллионов евро. Флорентино Пересу стоит задуматься.