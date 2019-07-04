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17:32 (мск), источник: Sport24

Самая дорогая команда мира стоит больше миллиарда евро. В ней нет Криштиану, но есть Фелиш и Родри

Играем по схеме 4−3−3.

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Источник: atleticodemadrid.com / Getty Images

В европейском футболе пошли громкие сделки. Нет, мыльные оперы вокруг Неймара, Погба и Гризманна по-прежнему в самом разгаре. Новые серии каждый день. Но некоторые топовые трансферы завершены. Топовые как минимум по ценникам.

Так, 1 июля 19-летний португальский вундеркинд Жоау Фелиш официально перешел в «Атлетико». Сумма трансфера за молодого форварда — всего-то 127 миллионов евро. Фелиш обошел по стоимости даже главного селебрити Португалии — Криштиану Роналду. За Криша «Ювентус» выложил совсем уж жалкие 117 млн.

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Ну, а сегодня бабахнул трансфером «Манчестер Сити». «Горожане» приобрели как раз у «Атлетико» опорного полузащитника Родри. За «нового Бускетса» английский клуб отдал аж 70 миллионов евро. Для опорника это дикие деньги. Собственно, трансфер Родри стал рекордным в истории «Сити» — при том, что клуб и раньше серьезно тратился на трансферном рынке. Но 70 млн заплатил впервые.

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Раз список самых дорогих трансферов в истории обновился — мы решили создать из его старичков и новичков полноценную команду. По четкой тактической схеме, 4−3−3. Поэтому, например, в основу не пробился Криштиану Роналду — в тройку самых дорогих форвардов мира он не входит. Вот и не попал в стартовый состав, хотя в нем есть игроки дешевле. Извини, Криш.

Зато Жоау Фелиш и Родри сразу пробились в основу самого статусного клуба мира. Да, испанец стоит только 70 миллионов, но именно за опорника больше не платили. А без игрока этой позиции даже самые крутые звезды результата не добьются. Так что Родри с нами.

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Ну и вообще неплохая команда получилась. Ее общая стоимость — 1 миллиард и 135 миллионов евро. Флорентино Пересу стоит задуматься.

Источник: Sport24
  • Кепа Аррисабалага, «Атлетик» — «Челси». 80 млн евро
  • Вирджил Ван Дейк, «Саутгемптон» — «Ливерпуль». 85 млн евро
  • Джон Стоунс, «Эвертон» — «Манчестер Сити». 55,5 млн евро
  • Кайл Уокер, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». 53 млн евро
  • Бенжамен Менди, «Монако» — «Манчестер Сити». 57,5 млн евро
  • Родриго, «Атлетико» — «Манчестер Сити». 70 млн евро
  • Поль Погба, «Ювентус» — «МЮ». 105 млн евро
  • Филиппе Коутинью, «Ливерпуль» — «Барселона». 145 млн евро
  • Жоау Фелиш, «Бенфика» — «Атлетико». 127 млн евро
  • Килиан Мбаппе, «Монако» — «ПСЖ». 135 млн евро
  • Неймар, «Барселона» — «ПСЖ». 222 млн евро.
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