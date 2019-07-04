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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» расстался с легионером

Белорусский защитник Владислав Космынин покинул «Окжетпес», сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон. В «Окжетпес» Космынин перешел перед началом сезона и провел в КПЛ 12 матчей, в которых получил пять желтых и одну красную карточки. Также на его счету одна игра в Кубке.

До «Окжетпес» Космынин два сезона выступал за узбекистанский АГМК, который стал первым зарубежным клубом в его карьере. Начинал же карьеру защитник в 2005 году в «Нафтане», а затем на родине играл за «Полоцк», «Волну», «Гранит», «Витебск», «Неман».

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