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17:55 (мск), источник: Газета.Ру

«Челси» представил гостевую форму с российским триколором

На воротнике гостевой формы лондонского «Челси» изображен российский триколор, сообщает «СЭ».

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В сети появились изображения гостевой формы столичного клуба на сезон-2019/20. Комплект выполнен в белом цвете с сине-красными полосами на воротнике и рукавах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Синие», возглавляемые бывшим игроком клуба Фрэнком Лэмпардом, начнут новый сезон 6 августа в матче за Суперкубок Европы, который состоится в турецком Стамбуле. Соперником «Челси» станет победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль».

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