«Челси» представил гостевую форму с российским триколором
На воротнике гостевой формы лондонского «Челси» изображен российский триколор, сообщает «СЭ».
На воротнике гостевой формы лондонского «Челси» изображен российский триколор, сообщает «СЭ».
В сети появились изображения гостевой формы столичного клуба на сезон-2019/20. Комплект выполнен в белом цвете с
«Синие», возглавляемые бывшим игроком клуба Фрэнком Лэмпардом, начнут новый сезон 6 августа в матче за Суперкубок Европы, который состоится в турецком Стамбуле. Соперником «Челси» станет победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль».