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17:59 (мск), источник: ТАСС

Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

ТАСС, 4 июля. Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал однолетний контракт с итальянским «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении клуба.

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Буффон провел последний сезон во французском «Пари Сен-Жермен». 41-летний футболист покинул парижский клуб по окончании соглашения. В составе ПСЖ голкипер провел 25 матчей в разных турнирах и пропустил 25 голов. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, завоевав четыре Кубка Италии и девять раз став чемпионом страны.

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Прощальный матч Буффона в «Ювентусе»

В 2006 году в составе национальной команды Буффон выиграл чемпионат мира, став лучшим голкипером турнира, также он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года. Буффон является рекордсменом по числу проведенных матчей за сборную — 176.

В 2017 году Буффон был признан футболистом года в Италии.

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