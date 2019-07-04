Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

«Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении клуба.

Буффон провел последний сезон во французском «Пари Сен-Жермен». 41-летний футболист покинул парижский клуб по окончании соглашения. В составе ПСЖ голкипер провел 25 матчей в разных турнирах и пропустил 25 голов. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, завоевав четыре Кубка Италии и девять раз став чемпионом страны.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Прощальный матч Буффона в «Ювентусе»

В 2006 году в составе национальной команды Буффон выиграл чемпионат мира, став лучшим голкипером турнира, также он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года. Буффон является рекордсменом по числу проведенных матчей за сборную — 176.