Голландский футболист Роббен объявил о завершении карьеры

Контракт Роббена с немецкой «Баварией» истек 30 июня. В прошлом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов.

Роббен выступал за голландские «Гронинген» (2000−2002) и ПСВ (2002−2004), английский «Челси» (2002−2004), испанский «Реал» (2007−2009), немецкую «Баварию» (2009−2019). Он является чемпионом Нидерландов, двукратным чемпионом Англии, чемпионом Испании и восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов (2012/13), обладателем Суперкубка УЕФА (2013), победителем клубного чемпионата мира (2013). В составе сборной Нидерландов он стал бронзовым призером чемпионата Европы (2004), а также серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.