Марсело запросил у «Реала» свой трансфер, Зидан согласился отпустить бразильца
Этим летом защитник «Реала» Марсело сменит команду, утверждает Sport.es.
Этим летом защитник «Реала» Марсело сменит команду, утверждает Sport.es.
По информации источника, 31-летний футболист запросил у «Королевского клуба» свой трансфер. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже дал своё согласие на уход бразильца. В настоящее время игрок изучает предложения, которые ему поступили из английской
Марсело перешёл в «Реал» в январе 2007 года из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. Всего в составе «Королевского клуба» он сыграл 486 матчей и забил 36 мячей. Контракт бразильца со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года.