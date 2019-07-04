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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Marca: За пять лет в «Барселоне» Гризманн получит € 105 млн

Стал известен размер заработной платы форварда «Атлетико» Антуана Гризманна после его возможного перехода в «Барселону», сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По информации источника, адвокат 28-летнего нападающего «матрасников» Севан Кариан уже согласовал условия личного контракта своего клиента с каталонским клубом. Так, за пять лет на «Камп Ноу» француз заработает € 105 млн. При этом его оклад будет не фиксированным, а расти. В первый и второй годы пребывания в стане сине-гранатовых зарплата футболиста будет составлять € 18 млн, в третий — € 21 млн, в четвёртый — € 23 млн, а в пятый — € 25 млн. Таким образом, в среднем за год в «Барселоне» игрок будет зарабатывать тот же € 21 млн, который сейчас он получает в «Атлетико».

В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн.

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