Marca: За пять лет в «Барселоне» Гризманн получит € 105 млн
Стал известен размер заработной платы форварда «Атлетико» Антуана Гризманна после его возможного перехода в «Барселону», сообщает Marca.
Стал известен размер заработной платы форварда «Атлетико» Антуана Гризманна после его возможного перехода в «Барселону», сообщает Marca.
По информации источника, адвокат 28-летнего нападающего «матрасников» Севан Кариан уже согласовал условия личного контракта своего клиента с каталонским клубом. Так, за пять лет на «Камп Ноу» француз заработает € 105 млн. При этом его оклад будет не фиксированным, а расти. В первый и второй годы пребывания в стане
В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн.