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00:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком «Ювентуса», рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.

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Источник: AFP 2019

— Щенсны хотел отдать мне первый номер, а Кьеллини — капитанскую повязку, но я здесь не для того, чтобы что-то забирать у кого-то, — приводит Goal слова Буффона. — Я буду горд иметь такого капитана, как Джорджио, он мне как брат. Я подумал о 77-м номере, который был у меня в «Парме». После того сезона я уехал в «Юве».

Буффон защищал цвета «Ювентуса» на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В’ПСЖ он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов.

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Прощальный матч Буффона в «Ювентусе»
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