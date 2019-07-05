Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

— Щенсны хотел отдать мне первый номер, а Кьеллини — капитанскую повязку, но я здесь не для того, чтобы что-то забирать у кого-то, — приводит Goal слова Буффона. — Я буду горд иметь такого капитана, как Джорджио, он мне как брат. Я подумал о 77-м номере, который был у меня в «Парме». После того сезона я уехал в «Юве».