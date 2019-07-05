Гризманн заработает €105 млн за пять лет в «Барселоне»

Источник: Reuters

По информации источника, Гризманн подписал предварительное соглашение, согласно которому в первые два года зарплата 28-летнего футболиста составит €18 млн, на третий год она вырастет до €21 млн, на четвертый — до €23 млн и на пятый — до €25 млн. Таким образом, средняя зарплата в год игрока за время пребывания в «Барселоне» составит €21 млн — столько же сейчас игрок получает в «Атлетико» в год по новому контракту, заключенному в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки «Барселоны» высказались против трансфера Гризманна из-за его отказа перейти в каталонский клуб в самом конце летнего трансферного окна прошлого года.

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Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018). В составе «Атлетико» нападающий провел 257 матчей во всех турнирах, в которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач. В сезоне-2015/16 француз был признан лучшим игроком чемпионата Испании, в 2016 году стал футболистом года во Франции. Также француз выступал за испанский «Реал Сосьедад».