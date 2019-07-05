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16:29 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» примет БАТЭ в центральном матче 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два стартовых матча 14-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Instagram

Центральным поединком игрового дня станет встреча на поле столичного стадиона «Трактор» между минским «Динамо» и БАТЭ (начало в 18.45). В последних пяти турах оба соперника одержали по четыре виктории, борисовчане занимают второе место в турнирной таблице, минчане на четвертой позиции.

В другом матче футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут на своей арене могилевский «Дняпро» (20.45). Жодинцы не проигрывают три тура кряду, могилевчане потерпели два фиаско подряд.

Лидер турнира брестское «Динамо» свой поединок 14-го тура проведет 6 июля в гостях у футболистов «Витебска». Брестчане остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, у них 10 побед и 3 ничьи. Витебские футболисты играют неровно, чередуя выигрыши и проигрыши.

Также в субботу еще один фаворит — солигорский «Шахтер» — сыграет у себя дома с «Минском», столичный «Энергетик-БГУ» примет гостей из гродненского «Немана».

Заключительные встречи 14-го тура состоятся 7 июля: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), «Гомель» — «Городея».

Положение в лидирующей группе после 13 туров: «Динамо» (Брест) — 33 (очка), БАТЭ — 31, «Шахтер» — 28, «Динамо» (Минск) — 25, «Торпедо-БелАЗ» — 24. На последнем, 16-м месте, — столичное «Торпедо», у которого 6 очков, на два больше у «Гомеля», по 10 баллов в активе «Слуцка» и «Дняпра».

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