Фамилию Ибрагимовича перепутал его собственный клуб. А он забил 2 гола
Пока пострадавших нет.
Пока пострадавших нет.
В рядовом матче 23-го тура MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Торонто» обошлось без сенсаций: хозяева выиграли 2:0 и сохранили за собой второе место в Западной конференции. Но
Всё дело в том, что дубль, который принёс хозяевам победу, оформил футболист по фамилии Ирбагимович. Внешне очень похожий на лучшего бомбардира «Гэлакси» — Златана Ибрагимовича. Он забил на 76-й и 89-й минутах. А потом началось.
«Смотрите, у нас новичок в лиге!».
«А он неплох. Правда, мы не можем найти его в списке игроков в приложении».
«Вот что бывает, когда заказываешь футболку на AliExpress».
Отреагировало и немецкое издание Sky Sports. «Шведский новичок “Гэлакси” сделал дубль в первом матче».
Болельщики «Манчестер Юнайтед» тоже в теме. «Можно нам арендовать Ибрагимовича? А за вас пока поиграет Ирбагимович».
В Сети всерьёз переживают за человека, допустившего ошибку. «Кого-то утром уволят. Если только Ибра не доберётся до него первым».
Пока комментариев от Залтана, простите, Златана не было. В
Отметим, что это уже не первый случай, когда фамилию игрока в солидном клубе написали неправильно. В мае 2010 в матче с «Сатурном» в составе «Локомотива» вместо Дениса Глушакова вышел не Алан Гатагов, а Алан Гагатов.