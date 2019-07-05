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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл «Ордабасы» и выбыл из тройки лидеров КПЛ

ФК «Кайрат» потерпел поражение в матче 17-го тура КПЛ и опустился на одну строчку в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Алматинский клуб на своем поле принимал шымкентский «Ордабасы» и пропустил от него один безответный гол — на 90-й минуте забил бельгийский полузащитник гостей Зиги Бадибанга.

Таким образом, «Ордабасы» пополнил свою копилку на три очка и с активом в 33 балла сместил «Кайрат» с третьего места на четвертое.

Напомним, ранее «Астана» в гостях обыграла «Тобол» и вернула себе лидерство в КПЛ.

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