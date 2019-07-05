«Астана» обыграла «Тобол» и вернула себе лидерство в КПЛ
В Костанае состоялся центральный матч 17-го тура футбольной
В Костанае состоялся центральный матч 17-го тура футбольной
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.
На 54-й минуте отличился исландский новичок команды — полузащитник Рунар Мар Сигурьонссон, забивший свой первый гол за «Астану».
Закрепил успех команды на 77-й минуте хорваский полузащитник Марин Томасов.
Отметим, что обоим игрокам ассистировал казахстанский форвард Роман Муртазаев.
Набрав три очка, «Астана» сравнялась с «Тоболом» по набранным очкам и вернула себе первое место в турнирной таблице.