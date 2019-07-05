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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла «Тобол» и вернула себе лидерство в КПЛ

В Костанае состоялся центральный матч 17-го тура футбольной премьер-лиги, в котором встречались два конкурента за лидерство в турнирной таблице — местный «Тобол» и действующий чемпион «Астана», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

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На 54-й минуте отличился исландский новичок команды — полузащитник Рунар Мар Сигурьонссон, забивший свой первый гол за «Астану».

Закрепил успех команды на 77-й минуте хорваский полузащитник Марин Томасов.

Отметим, что обоим игрокам ассистировал казахстанский форвард Роман Муртазаев.

Набрав три очка, «Астана» сравнялась с «Тоболом» по набранным очкам и вернула себе первое место в турнирной таблице.

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