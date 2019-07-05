Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
21
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
40
Футбол. Еврокубки
4.07
Клифтонвилл
Барри Таун
40
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
04
Футбол. Премьер-лига
6.07
Зенит
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
16Елена Радионова: настоящий боец и просто красавица
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
18:57 (мск), источник: Vesti.kz

Цхададзе прокомментировал победу над «Кайратом» и посетовал на сложный календарь

В матче 17-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» проиграл на своем поле «Ордабасы». На послематчевой пресс-конференции главный тренер шымкентцев Кахабер Цхададзе рассказал о деталях прошедшей игры, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

— Команда играла особенно здорово в первом тайме, не хватало лишь завершения. Во второй половине «Кайрат» немного прихватил нас, но наши замены позволили нам выиграть. Это важнейшие три очка. Сейчас самое главное, как мы восстановимся, ведь у нас тяжелый календарь. Нам очень важно пройти первый раунд квалификации ЛЕ, но график игр тяжелый.

Читайте также
«Кайрат» проиграл «Ордабасы» и выбыл из тройки лидеров КПЛ

— У «Ордабасы» было несколько отличных моментов до гола Бадибанги, ваши нервы были на пределе?

— Килограммов пять я точно потерял, конечно, напряжение присутствовало. Столько моментов создали, но и у «Кайрата» в конце тоже был эпизод.

Отметим, что «Ордабасы» после победы в Алматы с активом в 33 балла сместил «Кайрат» с третьего места на четвертое. При этом «Астана» вернула себе лидерство в КПЛ.

Алибек Кабенов  .

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
Политический заговор? Почему Попова обвинили в продаже Игр
Без трансферов и опыта: какие ужасы ждут Лэмпарда в «Челси»
«Реал» отдал полузащитника в аренду
В российском теннисе антирекорд века. Девочки, что происходит?
СМИ: Футболист «Ромы» отказался переходить в «Динамо»
Подборка недорогих рюкзаков на все случаи жизни
Российский футболист открыл бутылку ударом мяча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь