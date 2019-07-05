Цхададзе прокомментировал победу над «Кайратом» и посетовал на сложный календарь

— Команда играла особенно здорово в первом тайме, не хватало лишь завершения. Во второй половине «Кайрат» немного прихватил нас, но наши замены позволили нам выиграть. Это важнейшие три очка. Сейчас самое главное, как мы восстановимся, ведь у нас тяжелый календарь. Нам очень важно пройти первый раунд квалификации ЛЕ, но график игр тяжелый.

— У «Ордабасы» было несколько отличных моментов до гола Бадибанги, ваши нервы были на пределе?

— Килограммов пять я точно потерял, конечно, напряжение присутствовало. Столько моментов создали, но и у «Кайрата» в конце тоже был эпизод.

Отметим, что «Ордабасы» после победы в Алматы с активом в 33 балла сместил «Кайрат» с третьего места на четвертое. При этом «Астана» вернула себе лидерство в КПЛ.