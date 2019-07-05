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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Сами себе привезли гол». Шпилевский назвал незаслуженным поражение «Кайрата» от «Ордабасы»

«Кайрат» в рамках 17-го тура казахстанской премьер-лиги потерпел поражение от «Ордабасы». После игры главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский рассказал о деталях прошедшей встречи, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Мы не заслуживали поражения, настраивались всю неделю, знали, что будет тяжелый матч, учитывая нашу прошлую встречу с «Ордабасы». Был план на игру, пытались его лучше выполнить, но допустили ошибку на последних минутах, сами себе привезли гол.

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— «Кайрат» обычно не играет в три центральных защитника, это была схема под «Ордабасы»?

— Да, в прошлой игре они пытались вскрыть нас через фланги, у них хорошая средняя линия — Диакате, Механович, Махлангу.

После домашнего поражения от «Ордабасы» алматинский клуб покинул призовую тройку и потерпел уже шестое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана. При этом «Астана» обыграла «Тобол» и вернула лидерство в КПЛ.

Алибек Кабенов  .

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