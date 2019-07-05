Без трансферов и опыта: какие ужасы ждут Лэмпарда в «Челси»

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Проклятье Абрамовича

4 июля лондонский «Челси» объявил имя нового главного тренера. Им стал легендарный полузащитник «синих» Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший «Дерби Каунти». На данном посту 41-летний специалист сменил Маурицио Сарри, ушедшего в туринский «Ювентус», и стал первым англичанином на тренерском мостике лондонского клуба за все время правления там Романа Абрамовича.

«Сердце “Челси”, диспетчер “Челси”», — так кличут своего любимца болельщики «синих». Понимая, какие статус и авторитет имеет Лэмпард в клубе, Абрамович, по информации The Times, пообещал ему предоставить как минимум два года работы на посту главного тренера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzfMLyvJJVy/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzfMLyvJJVy/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzfMLyvJJVy/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-04T08:00:16+00:00">4 Июл 2019 в 1:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В частности, как утверждает источник, владелец «Челси» не будет увольнять Лэмпса даже при неудовлетворительных результатах.

С одной стороны, данное обещание должно немного снять груз ответственности с плеч тренера, что, в свою очередь, поможет максимально сконцентрироваться на делах команды. С другой — политика Абрамовича за весь его период работы в лондонском клубе заставляет задуматься об обратном.

Купив «Челси» в 2003 году, российский бизнесмен успел поработать с 16-ю специалистами, занимавшими как должность главного тренера команды, так и действовавшими в роли исполняющих обязанности наставника. В первый же сезон Абрамович уволил Клаудио Раньери, пригласив Жозе Моуринью. Данное решение было оправдано, ведь португалец, громко заявив о себе после триумфа в Лиге чемпионов с «Порту», дважды подряд приводил «Челси» к золотым медалям АПЛ, попутно захватив Кубок Англии, Суперкубок страны, а также два Кубка английской лиги. Однако превосходства на национальном уровне Абрамовичу оказалось недостаточно — владелец желал побед и в Лиге чемпионов.

Наиболее близок к заветной цели был Авраам Грант, но в драматичном финале в московских «Лужниках» «синие» уступили «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. С тех пор Абрамович успел сменить пятерых тренеров: Луиса Фелипе Сколари, Рэя Уилкинса, Гуса Худдинка, Карло Анчелотти и Андре Виллаш-Боаша. Все они держали «Челси» на высоких позициях в Англии, но не в Европе.

Долгожданного и исторического успеха удалось добиться только с Роберто ди Маттео, исполнявшим тогда обязанности главного тренера.

Итальянцу удалось построить лондонской команде супер-оборонительный футбол, с которым не справились ни «Наполи», ни «Бенфика», ни даже «Барселона» с «Баварией». Однако запас удачи в один момент иссяк, и карьера ди Маттео в «Челси» резко пошла на спад, после чего с ним оперативно попрощались.

На период поиска нового тренера Абрамович позвал в Лондон Рафаэля Бенитеса, имевшего огромный опыт работы в Англии. Однако испанец на тренерском мостике также не задержался — ему изначально поставили условие, согласно которому он покинет клуб по окончании сезона-2012/13.

Сменил Бенитеса Моуринью. Вернувшись в «Челси», Жозе сумел вновь поднять клуб на вершину, выиграв Премьер-лигу и Кубок лиги, однако в ставшей уже родной команде «Особенный» проработал недолго.

Моуринью был вскоре уволен, а сам португалец позднее обвинил «Челси» в предательстве и ушел в «Манчестер Юнайтед». И тогда «синие» в очередной раз столкнулись с проблемой поиска нового наставника. В течение года пост главного тренера занимали Стив Холланд и Хиддинк, а на смену им был найден Антонио Конте, ранее возглавлявший «Ювентус» и сборную Италии.

Большой опыт молодого специалиста помог «Челси» взять еще один чемпионский титул и Кубок Англии, однако отсутствие успехов на международном уровне заставило руководство клуба расстаться с итальянцем.

Преемником Конте стал его соотечественник Маурицио Сарри, сделавший себе имя во время работы с «Наполи». Однако с самого начала кандидатура Сарри была воспринята поклонниками лондонцев скептически: ранее 60-летний специалист не выиграл ничего, хотя его тренерская карьера составляла к тому моменту почти 20 лет. Именно в «Челси» Сарри удалось прервать свою печальную серию, выиграв Лигу Европы. Впрочем, триумф во втором по значимости клубном турнире континента не помог итальянцу, и он ушел в «Юве».

Осознавая, какие именитые специалисты в свое время руководили «Челси», Лэмпарду будет весьма проблематично справиться с давлением, надеясь на терпение Абрамовича.

Отсутствие опыта

Несмотря на обещания со стороны российского бизнесмена, а также репутацию Лэмпарда, сложная политика Абрамовича по управлению клубом прямым образом будет влиять на карьеру 41-летнего англичанина на «Стэмфорд Бридж». Мировой футбол знает не один десяток историй, когда на футбольном поле игрок добивался многого и завоевывал огромное количество трофеев, но при этом проваливался на тренерском мостике.

Чаще всего, окончив карьеру футболиста, многие из тех, кто имеет желание стать тренером, начинают с малого: проходят курсы, нанимаются ассистентами в разные команды, затем возглавляют «маленькие» клубы, а только потом, в зависимости от своих результатов и, возможно, тренерского таланта, получают предложения от грандов.

Ситуация с Лэмпардом же несколько иная. Он отошел от стандартной схемы и сразу начал с третьего пункта.

Летом 2018 года Лэмпард возглавил «Дерби Каунти», выступающий в Чемпионшипе — во втором по силе дивизионе Англии. В свой дебютный сезон англичанин сумел довести «баранов» до шестого места в турнирной таблице лиги, которое давало право побороться за выход в АПЛ. В полуфинале плей-офф Чемпионшипа «Дерби» обыграл «Лидс Юнайтед» (4:3 по сумме двух встреч), но в финале уступил «Астон Вилле» — 1:2.

Для «Дерби Каунти» этот результат стал лучшим с момента, когда клуб вылетел из Премьер-лиги, став по итогам сезона-2007/08 худшим за всю историю первенства, набрав в 38 матчах всего лишь 11 очков.

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Невозможность усиления

«Я безмерно горд вернуться в “Челси” в роли главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и пути, который мы прошли вместе. Я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я пришел сюда, чтобы усердно работать и в будущем принести клубу успех. Не могу дождаться начала работы», — сказал Лэмпард после своего назначения на должность главного тренера «синих».

Однако на пути к успеху наставнику «Челси» предстоит столкнуться с большой проблемой. В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на лондонцев запрет на оформление трансферов в течение двух ближайших лет.

В частности, руководство ФИФА за последние три года провело масштабное расследование по 90 переходам молодых игроков в структуру «синих» и выявила 29 грубых нарушений. Помимо трансферного бана, «Челси» также был оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков. И если денежная компенсация для лондонцев не является проблемой, то запрет на подписание новых игроков — очень даже. В ФИФА настроены крайне серьезно и просьбу англичан отложить наказание отклонили. Апелляция «Челси» на данный момент еще рассматривается, но погоды не делает.

Единственное, на что сейчас может рассчитывать Фрэнк Лэмпард, — игроки, которые вернутся к новому сезону из аренды.

Всего таких числятся 22 футболиста, однако тех, кто реально может претендовать на место в основном составе, можно пересчитать по пальцам одной руки. Потому большинство вернувшихся из аренды игроков может улучшить лишь глубину состава, а не его качество.

Особый удар по состоянию команды нанес уход лидера «Челси» Эдена Азара, который в начале июня подписал контракт с мадридским «Реалом». И хотя, несмотря на трансферный бан, лондонцы сумели приобрести хавбека «сливочных» Матео Ковачича, соглашение с которым было заключено еще перед наказанием от ФИФА, заменить бельгийского вингера Лэмпарду, по сути, некем.

В связи с этим новому главному тренеру «Челси» приходится надеяться лишь на несколько вариантов: ждать удовлетворения апелляции в ФИФА, найти талант в академии или же перестроить игровую схему таким образом, чтобы не заметить потери лидеров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzgC34mnYcT/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzgC34mnYcT/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzgC34mnYcT/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-04T15:59:25+00:00">4 Июл 2019 в 8:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.