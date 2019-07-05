СМИ: Футболист «Ромы» Жерсон отказался переходить в «Динамо»

Источник: AFP 2019

По информации источника, «Рома» договорилась с «Динамо» о трансфере 22-летнего бразильца за €10 млн.

Клубы находились на финальной стадии переговоров, но футболист не принял условия личного контракта. По словам отца футболиста, Жерсон с большой вероятностью окажется в бразильском «Фламенго», где у него будет больше шансов попасть в сборную Бразилии.

Жерсон перешел в «Рому» из бразильского «Флуминенсе» в 2016 году, минувший сезон он провел в аренде в «Фиорентине», сыграв за клуб 40 матчей, забив три гола и отдав четыре голевые передачи.