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21:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Финалист Лиги чемпионов напился до потери сознания

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, находящийся на отдыхе в Греции, потерял сознание на пляже. Об этом сообщает The Sun.

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По информации таблоида, футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он упал на шезлонг и смог подняться только с помощью двух мужчин, которые проводили его с пляжа.

Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В минувшем сезоне вместе с командой он играл в финале Лиги чемпионов, где лондонцы уступили «Ливерпулю». На чемпионате мира-2018 хавбек в составе сборной Англии дошел до полуфинала.

29 июня полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был арестован в Нидерландах. Пьяный футболист забрался на чужую машину и повредил ее. Впоследствии спортсмен выплатил владельцу автомобиля денежную компенсацию.

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