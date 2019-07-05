Финалист Лиги чемпионов напился до потери сознания
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, находящийся на отдыхе в Греции, потерял сознание на пляже. Об этом сообщает The Sun.
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, находящийся на отдыхе в Греции, потерял сознание на пляже. Об этом сообщает The Sun.
По информации таблоида, футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. В
Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В минувшем сезоне вместе с командой он играл в финале Лиги чемпионов, где лондонцы уступили «Ливерпулю». На чемпионате мира-2018 хавбек в составе сборной Англии дошел до полуфинала.
29 июня полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был арестован в Нидерландах. Пьяный футболист забрался на чужую машину и повредил ее. Впоследствии спортсмен выплатил владельцу автомобиля денежную компенсацию.