«Если честно, немного испугался». Григорчук — о победе над «Тоболом», поле в Костанае и усилении «Астаны»

— Для нас сегодня было очень важно одержать победу, и мы ее добыли. Чему, естественно, рады.

— Почему после второго забитого гола команда прижалась к своим воротам?

— Думаю, что сыграла психология, мы проиграли два матча, поэтому сегодня нам нужно было выигрывать. Когда счет стал 2:0, футболисты на подсознательном уровне стали играть на удержание. Хотя сам я не могу сказать, что это правильно, при таком счете важно держать мяч, контролировать игру. Но мы будем работать, чтобы достичь такого уровня.

— Как считаете, можно ли сказать, что эта игра была лучшей в этом сезоне?

— Это была хорошая игра, но наверно не лучшая. Скажем так, она точно войдет в ТОП-10.

— Что вы чувствовали в первые 15 минут игры, когда у команды многое не получалось?

— Я понимал, что чувствовали футболисты и с чем связаны эти ошибки. Я лишь старался передать свою энергию футболистам, чтобы они себя играли спокойно. Для нас это было самое главное.

— С чем была связана двойная замена во втором тайме?

— Эти замены были необходимы, я спросил и Рому Муртазаева и Рунара, они оба сказали, что есть усталость и они не могут быть еще долго на поле.

— Как оцените поле в Костанае?

— Я скажу, что поле намного лучше, чем было вчера на тренировке. Я, если честно, немного испугался, потому что поле было не полито и была высокая трава, но сегодня оно было намного лучше, поэтому можем дать ему оценку — хорошо.

— Что скажете о предстоящем старте в Лиге чемпионов?

— Нам попался самый сильный соперник из всех возможных, но тем интереснее. Мы, сыграв с таким соперником две игры, сами станем сильнее, но мы будем настраиваться только на победу, и сделаем все возможное, чтобы ее одержать.

— Довольны ли вы усилением на данный момент?

— Я уже хочу сказать спасибо нашему руководству за то, что мы уже взяли этих футболистов. Важно, что они высокого уровня и способны нам помочь.