«Сегодня был беспредел». Газзаев жестко раскритиковал судейство после поражения «Тобола» от «Астаны»

Источник: РИА "Новости"

Напомним, его команда проиграла в Костанае со счетом 0:2 и отдала столичному клубу первое место в турнирной таблице КПЛ.

— Конечно, у меня всегда есть претензии к своей команде, но в целом они очень старались, хорошо играли. Было большое везение на стороне «Астаны», потому что мы создали много моментов, когда казалось, что мячу уже не куда деваться, но он проходил мимо ворот. Первую половину первого тайма мы полностью контролировали ход игры, потом инициатива перешла сопернику. Думаю, что плюс минус первый тайм прошел в равной игре. Во втором тайме мы продолжили играть на победу.

Я никогда не комментировал эту тему, но на мой взгляд сегодня было очень предвзятое судейство. В матчах двух лидеров нельзя так судить. По игре же ребята были заряжены, не все тактические нюансы игры были соблюдены, но чемпионат продолжается, будем готовиться дальше к Лиге Европы, — цитирует Газзаева сайт «Астаны».

— Будете ли подавать протесты по судейству?

— Это не моя компетенция, но сегодня был беспредел. В моменте с первым голом Бочарова толкают в спину, а судья дает играть.

— Чего не хватило команде, чтобы забить?

— Сложно сказать, мы обязательно разберем игру. Я считаю, что даже при таком судействе результат не отражает ход матча. Но такие игры делают нас только сильнее.

— Почему был заменен Никита Бочаров?

— Нужно было что-то менять, оказывать силовое давление. Считаю, что замена абсолютно правильная, тот же Себай, когда вышел, имел два стопроцентных момента.

— Давно не видно Александра Клещенко. Где этот футболист?

— По обоюдному согласию сторон с Александром был разорван контракт.

— Оцените игру Бауыржана Турысбека?

— Он сыграл очень активно, имел много моментов, сыграл очень остро, особенно во втором тайме. Но, к сожалению, может мастерства, может везения не хватило. Мы создали больше моментов, но «Астана» свои моменты реализовала, а кто забивает тот и выигрывает.

— Будет ли усиливаться команда?