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21:11 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победили минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли минское «Динамо» со счетом 2:1 в центральном поединке 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Первая половина сегодняшнего матча на поле столичного стадиона «Трактор» прошла с преимуществом борисовчан, но только на 39-й минуте они добились успеха. Очередная затяжная атака действующих чемпионов с левого фланга завершилась проникающей передачей Эрвейна Мукама на капитана БАТЭ Игоря Стасевича, который с линии штрафной площади точно пробил под перекладину ворот Максима Плотникова. Вскоре минчане были близки к тому, чтобы сравнять счет, но мяч после штрафного удара Алексея Гавриловича угодил в штангу. Почти сразу после перерыва хозяевам все же удалось отыграться — на 54-й минуте игры результат сравнял хорватский легионер динамовцев Динко Треботич. Однако затем подопечные Алексея Баги вновь полностью завладели инициативой, и на 82-й минуте встречи сербский форвард БАТЭ Неманья Милич забил победный мяч. Борисовчане вышли на первое место.

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Сегодня в другом матче футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут на своей арене могилевский «Дняпро». Жодинцы не проигрывают три тура кряду, могилевчане потерпели два фиаско подряд.

Лидер турнира брестское «Динамо» свой поединок 14-го тура проведет 6 июля в гостях у футболистов «Витебска». Брестчане остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, у них 10 побед и 3 ничьи. Витебские футболисты играют неровно, чередуя выигрыши и проигрыши. Также в субботу еще один фаворит — солигорский «Шахтер» — сыграет у себя дома с «Минском», столичный «Энергетик-БГУ» примет гостей из гродненского «Немана».

Заключительные встречи 14-го тура состоятся 7 июля: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), «Гомель» — «Городея».

Положение в лидирующей группе: БАТЭ — 34 очка (14 матчей), «Динамо» (Брест) — 33 (13), «Шахтер» — 28 (13), «Динамо» (Минск) — 25 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 24. На последнем, 16-м месте, — столичное «Торпедо», у которого 6 очков, на два больше у «Гомеля», по 10 баллов в активе «Слуцка» и «Дняпра».

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