Футболисты БАТЭ победили минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

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Первая половина сегодняшнего матча на поле столичного стадиона «Трактор» прошла с преимуществом борисовчан, но только на 39-й минуте они добились успеха. Очередная затяжная атака действующих чемпионов с левого фланга завершилась проникающей передачей Эрвейна Мукама на капитана БАТЭ Игоря Стасевича, который с линии штрафной площади точно пробил под перекладину ворот Максима Плотникова. Вскоре минчане были близки к тому, чтобы сравнять счет, но мяч после штрафного удара Алексея Гавриловича угодил в штангу. Почти сразу после перерыва хозяевам все же удалось отыграться — на 54-й минуте игры результат сравнял хорватский легионер динамовцев Динко Треботич. Однако затем подопечные Алексея Баги вновь полностью завладели инициативой, и на 82-й минуте встречи сербский форвард БАТЭ Неманья Милич забил победный мяч. Борисовчане вышли на первое место.

Сегодня в другом матче футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут на своей арене могилевский «Дняпро». Жодинцы не проигрывают три тура кряду, могилевчане потерпели два фиаско подряд.

Лидер турнира брестское «Динамо» свой поединок 14-го тура проведет 6 июля в гостях у футболистов «Витебска». Брестчане остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, у них 10 побед и 3 ничьи. Витебские футболисты играют неровно, чередуя выигрыши и проигрыши. Также в субботу еще один фаворит — солигорский «Шахтер» — сыграет у себя дома с «Минском», столичный «Энергетик-БГУ» примет гостей из гродненского «Немана».

Заключительные встречи 14-го тура состоятся 7 июля: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), «Гомель» — «Городея».