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21:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Ибрагимович открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович принял участие в Bottle Cap Challenge. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте шведского футболиста.

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Источник: AP 2019

Форвард исполнил классический вариант челленджа, открутив крышку бутылки ударом ноги с разворота. В комментариях к посту 37-летнего спортсмена пользователи отметили навыки Ибрагимовича в тхэквондо.

Во время загрузки произошла ошибка.

13 июня сообщалось, что Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком Главной лиги футбола (MLS). За минувший сезон нападающий заработал 7,2 миллиона евро.

Ибрагимович известен по выступлениям за ведущие клубы Европы: итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Швеции он провел 116 матчей и забил 62 мяча.

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