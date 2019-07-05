ФК «Атлетико» потребовал от Гризманна присоединиться к команде на предсезонных сборах

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В пятницу президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что клуб имеет интерес к Гризманну, генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау провел переговоры с гендиром «Атлетико» Мигелем Анхелем Хилем по переходу игрока.

«В связи с сегодняшним заявлением президента Бартомеу, мы хотим заявить, что это правда, что вчера состоялась встреча Мигеля Анхеля Хиля с генеральным директором футбольного клуба “Барселона” Грау по просьбе “Барселоны”, на этом совещании Грау выразил намерение потребовать отсрочки платежа после оговорки о расторжении договора с Антуаном Гризманном, — говорится в заявлении клуба. — В этом пресс-релизе “Атлетико” Мадрид хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обоих, особенно футбольного клуба “Барселона”, за то, что он побудил игрока разорвать свои договорные отношения с “Атлетико” в определенный момент сезона». Также сообщается, что сумма отступных за 28-летнего нападающего понизилась с €200 млн до €120 млн.

По заявлению мадридского клуба переговоры «Барселоны» с футболистом велись с февраля, когда «Атлетико» играл в Лиге чемпионов с итальянским «Ювентусом», не сумев выйти в четвертьфинал турнира. Контракт французского игрока с «Атлетико» действует до 2023 года.

В связи с этим клуб настоятельно попросил игрока, его сестру в качестве агента футболиста и его адвоката, в соответствии с их договорными обязательствами, присоединиться к клубу для начала предсезонной подготовки с остальными футболистами команды.