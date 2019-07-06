«Дняпро» уступил на выезде жодинскому «Торпедо»

Единственный мяч забил серб Марко Обрадович. Команда Вадима Скрипченко с 27 очками идет четвертой в турнирной таблице, у коллектива Ивана Биончика 10 баллов и 13-я позиция.

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — ДНЯПРО — 1:0

ЖОДИНО. 5 июля. Стадион «Торпедо». 20.45. 1010 зрителей.

Судьи — С. Чистов, А. Игнатюк, С. Гуща (все — Минск).

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Бушма — Премудров, Мышенко (По, 56), Букорац, Хачатурян (к), Левицкий, Николаевич (Обрадович, 46), Климович, Гайдучик, Кузьменок, Горбачик (Юсов, 76).

Запасные: Горбунов, Аффи, Соловей, Бегунов.

ДНЯПРО: Сороко — Шило, Бондаренко, Ханкевич (Марушич, 61), Побудей, Степанов (к), Залеский, Чикида, Каршакевич (Козлов, 77), Хвалько (Концевой, 85), Яшин.

Запасные: Бегларян, Гусев, Лукашевич.

ГОЛ: 1:0 — Обрадович (69).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Левицкий (53), Букорац (55), Гайдучик (62), Побудей (66), Хачатурян (71), Чикида (72), По (84), Залеский (89).