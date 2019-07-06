Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
40
Футбол. Еврокубки
4.07
Клифтонвилл
Барри Таун
40
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
04
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
7.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
7.07
Луч
Химки
Все события
Фоторепортажи
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
01:26 (мск), источник: Прессбол

«Дняпро» уступил на выезде жодинскому «Торпедо»

Могилевский «Дняпро» потерпел поражение от «Торпедо» в Жодино в рамках 14-го тура чемпионата страны — 0:1.

Наверх

Единственный мяч забил серб Марко Обрадович. Команда Вадима Скрипченко с 27 очками идет четвертой в турнирной таблице, у коллектива Ивана Биончика 10 баллов и 13-я позиция.

Читайте также
Жодинское «Торпедо» на «Тракторе» разгромило минское «Динамо»

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — ДНЯПРО — 1:0
ЖОДИНО. 5 июля. Стадион «Торпедо». 20.45. 1010 зрителей.
Судьи — С. Чистов, А. Игнатюк, С. Гуща (все — Минск).
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Бушма — Премудров, Мышенко (По, 56), Букорац, Хачатурян (к), Левицкий, Николаевич (Обрадович, 46), Климович, Гайдучик, Кузьменок, Горбачик (Юсов, 76).
Запасные: Горбунов, Аффи, Соловей, Бегунов.
ДНЯПРО: Сороко — Шило, Бондаренко, Ханкевич (Марушич, 61), Побудей, Степанов (к), Залеский, Чикида, Каршакевич (Козлов, 77), Хвалько (Концевой, 85), Яшин.
Запасные: Бегларян, Гусев, Лукашевич.
ГОЛ: 1:0 — Обрадович (69).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Левицкий (53), Букорац (55), Гайдучик (62), Побудей (66), Хачатурян (71), Чикида (72), По (84), Залеский (89).

Торпедо-БелАЗ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Днепр Мгл
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анатолий Сивак: "Динамо" шло ко дну. Хорошо, что мы за него вовремя взялись
Именем Мукама. БАТЭ сбил с толку минское "Динамо" и победил
«Локомотив» и «Зенит» откроют сезон матчем за Суперкубок России
Где Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание
«Реал» отдал полузащитника в аренду
«Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна
СМИ: Футболист «Ромы» отказался переходить в «Динамо»
Подборка недорогих рюкзаков на все случаи жизни
Российский футболист открыл бутылку ударом мяча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь