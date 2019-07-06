«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна
Все очень серьезно.
Все очень серьезно.
Антуан Гризманн
Но все знали: Гризманн должен перейти в «Барселону». Должен, да никак не перейдет.
Больше месяца каждый день в СМИ появлялись новости про Гризманна, «Барселону» и «Атлетико». То Антуан перейдет
Вот так все сложно. И сегодня сюжет запутался окончательно. Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу официально подтвердил переговоры: «Да, мы заинтересованы в Гризманне. Вчера состоялась встреча с руководством “Атлетико” по поводу возможного трансфера французского форварда».
Вроде история почти закончена — но не
Логично, что «Атлетико» держал в уме: примерно столько же клуб получит от «Барсы» за Гризманна. Но до сих пор не получил. «Атлетико» довели — в официальном заявлении говорится, что Антуан возвращается в мадридский клуб. А поведение «Барселоны» и самого Гризманна описывается словом «отвращение».
Вот полный текст:
«14 мая Антуан Гризманн проинформировал наш клуб о своем решении покинуть команду по окончании сезона. Потом стало известно, что он достиг соглашения с «Барселоной», причем переговоры начались спустя несколько дней после нашего поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Мы также узнали, что стороны обсуждали условия контракта еще с середины февраля.
Руководство «Атлетико» подтверждает, что состоялась встреча между гендиректором нашего клуба Мигелем Анхелем Хилем и гендиректором «Барселоны» Оскаром Грау. На ней мистер Грау попросил отсрочить выплату отступных за игрока в размере 120 млн евро.
Представители «Атлетико» ответили отказом. Очевидно, что «Барселона» и упомянутый игрок проявили неуважение к нашей команде и всем его фанатам.
Таким образом, «Атлетико» потребовал, чтобы Антуан Гризманн вернулся к исполнению своих обязанностей, прописанных в контракте, приступил к предсезонной подготовке в составе нашей команды.
«Атлетико» хочет выразить самое сильное отвращение к поведению обоих участников переговоров. Особенно это касается «Барселоны», которая убедила Антуана разорвать отношения с нашим клубом. Они вели переговоры с Гризманном не только во время наших выступлений в Лиге чемпионов, но и по ходу нашей борьбы с самой «Барселоной» за чемпионство в Ла Лиге. Мы считаем это нарушением принципов ведения переговоров с игроками. Эта ситуация ставит под вопрос всю систему регулирования нашего спорта, а также стала серьезным ударом для нашей команды и ее болельщиков".