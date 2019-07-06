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00:23 (мск), источник: Sport24

«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна

Все очень серьезно.

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Источник: Reuters

Антуан Гризманн по-прежнему без клуба. То есть формально он сотрудник «Атлетико». Но еще в конце сезона клуб и игрок объявили: Гризманн покидает «Ванда Метрополитано». Форвард даже попрощался с болельщиками. Официально о новом клубе Антуана не объявляли.

Но все знали: Гризманн должен перейти в «Барселону». Должен, да никак не перейдет.

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Больше месяца каждый день в СМИ появлялись новости про Гризманна, «Барселону» и «Атлетико». То Антуан перейдет вот-вот. То трансфер откладывается. То «Барса» готова выложить необходимые 120 миллионов. То не готова. То Гризманна вообще купят, чтобы… отдать в «ПСЖ» в рамках сделки по возвращению на «Камп Ноу» Неймара.

Вот так все сложно. И сегодня сюжет запутался окончательно. Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу официально подтвердил переговоры: «Да, мы заинтересованы в Гризманне. Вчера состоялась встреча с руководством “Атлетико” по поводу возможного трансфера французского форварда».

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Вроде история почти закончена — но не тут-то было. «Атлетико» надоело ждать, когда «Барса» наконец выложит 120 миллионов. Важно понимать, что «матрасники» потратили почти такую же гигантскую сумму на новичка Жоуа Фелиша. Даже чуть больше — 127 миллионов отправились за 19-летнего португальца в «Бенфику».

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Логично, что «Атлетико» держал в уме: примерно столько же клуб получит от «Барсы» за Гризманна. Но до сих пор не получил. «Атлетико» довели — в официальном заявлении говорится, что Антуан возвращается в мадридский клуб. А поведение «Барселоны» и самого Гризманна описывается словом «отвращение».

Вот полный текст:

«14 мая Антуан Гризманн проинформировал наш клуб о своем решении покинуть команду по окончании сезона. Потом стало известно, что он достиг соглашения с «Барселоной», причем переговоры начались спустя несколько дней после нашего поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Мы также узнали, что стороны обсуждали условия контракта еще с середины февраля.

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Руководство «Атлетико» подтверждает, что состоялась встреча между гендиректором нашего клуба Мигелем Анхелем Хилем и гендиректором «Барселоны» Оскаром Грау. На ней мистер Грау попросил отсрочить выплату отступных за игрока в размере 120 млн евро.

Представители «Атлетико» ответили отказом. Очевидно, что «Барселона» и упомянутый игрок проявили неуважение к нашей команде и всем его фанатам.

Таким образом, «Атлетико» потребовал, чтобы Антуан Гризманн вернулся к исполнению своих обязанностей, прописанных в контракте, приступил к предсезонной подготовке в составе нашей команды.

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«Атлетико» хочет выразить самое сильное отвращение к поведению обоих участников переговоров. Особенно это касается «Барселоны», которая убедила Антуана разорвать отношения с нашим клубом. Они вели переговоры с Гризманном не только во время наших выступлений в Лиге чемпионов, но и по ходу нашей борьбы с самой «Барселоной» за чемпионство в Ла Лиге. Мы считаем это нарушением принципов ведения переговоров с игроками. Эта ситуация ставит под вопрос всю систему регулирования нашего спорта, а также стала серьезным ударом для нашей команды и ее болельщиков".

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  • Непонятно, что будет теперь. «Атлетико» поднял публичный скандал — очевидно, что в клубе действительно дико недовольны поведением «Барсы». Возможно, Гризманн вообще останется в Мадриде.
  • Самое смешное, что «Атлетико» уже отдал номер Антуана — его любимую семерку. Теперь под ней на «Ванда Метрополитано» будет играть как раз Жоуа Фелиш.
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  • Гризманн не молод — ему 28. Официальная трансферная стоимость француза — 130 млн евро. Так что «Атлетико» требует вполне адекватную сумму.
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